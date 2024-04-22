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Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада
Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада - 22.04.2024, ПРАЙМ
Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада
Усиливая санкционное давление на Россию, Запад не остановится ни перед чем, "стиснув зубы", сам готов испытывать тяжелые последствия, заявил пресс-секретарь... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:33+0300
2024-04-22T12:33+0300
2024-04-22T12:44+0300
россия
дмитрий песков
санкции против рф
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Усиливая санкционное давление на Россию, Запад не остановится ни перед чем, "стиснув зубы", сам готов испытывать тяжелые последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - рассказал он журналистам. Официальный представитель Кремля также добавил, что Москва будет наблюдать за принятыми решениями и в любом случае пытаться минимизировать их последствия, действуя в национальных интересах России.Кроме того, Песков, комментируя возможное изъятие Западом заблокированных российских активов в пользу Украины, подчеркнул, что эти действия являются противозаконными и станут предметом для симметричных мер и судебных разбирательств.Пресс-секретарь президента, комментируя потенциальное распространение антироссийских санкций на импорт СПГ, отметил, что в Кремле не носят "розовых очков" и прекрасно понимают, что Запад продолжит давить на Россию. По его словам, Москва проанализирует ситуацию с возможностью расширения рестрикций и постарается минимизировать их последствия.
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россия, дмитрий песков, санкции против рф, спг, запад
РОССИЯ, Дмитрий Песков, санкции против РФ, СПГ, ЗАПАД
Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада
Песков: Запад, стиснув зубы, продолжит расширять санкции против России
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Усиливая санкционное давление на Россию, Запад не остановится ни перед чем, "стиснув зубы", сам готов испытывать тяжелые последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - рассказал он журналистам.
Официальный представитель Кремля также добавил, что Москва будет наблюдать за принятыми решениями и в любом случае пытаться минимизировать их последствия, действуя в национальных интересах России.
Кроме того, Песков, комментируя возможное изъятие Западом заблокированных российских активов в пользу Украины, подчеркнул, что эти действия являются противозаконными и станут предметом для симметричных мер и судебных разбирательств.
Пресс-секретарь президента, комментируя потенциальное распространение антироссийских санкций на импорт СПГ, отметил, что в Кремле не носят "розовых очков" и прекрасно понимают, что Запад продолжит давить на Россию. По его словам, Москва проанализирует ситуацию с возможностью расширения рестрикций и постарается минимизировать их последствия.
ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из России