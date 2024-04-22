https://1prime.ru/20240422/sanktsii-847575910.html

Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада

Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада - 22.04.2024, ПРАЙМ

Стиснув зубы, продолжат давить: Кремль оценил санкционную политику Запада

Усиливая санкционное давление на Россию, Запад не остановится ни перед чем, "стиснув зубы", сам готов испытывать тяжелые последствия, заявил пресс-секретарь... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:33+0300

2024-04-22T12:33+0300

2024-04-22T12:44+0300

россия

дмитрий песков

санкции против рф

спг

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84280/90/842809071_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b9323f41337ad8d437ef8ef4cbc1e7f.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Усиливая санкционное давление на Россию, Запад не остановится ни перед чем, "стиснув зубы", сам готов испытывать тяжелые последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - рассказал он журналистам. Официальный представитель Кремля также добавил, что Москва будет наблюдать за принятыми решениями и в любом случае пытаться минимизировать их последствия, действуя в национальных интересах России.Кроме того, Песков, комментируя возможное изъятие Западом заблокированных российских активов в пользу Украины, подчеркнул, что эти действия являются противозаконными и станут предметом для симметричных мер и судебных разбирательств.Пресс-секретарь президента, комментируя потенциальное распространение антироссийских санкций на импорт СПГ, отметил, что в Кремле не носят "розовых очков" и прекрасно понимают, что Запад продолжит давить на Россию. По его словам, Москва проанализирует ситуацию с возможностью расширения рестрикций и постарается минимизировать их последствия.

https://1prime.ru/20240422/shvetsiya-847564682.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, санкции против рф, спг, запад