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Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России
Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России - 22.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России
Европейский союз должен прекратить санкции против России, которые наносят ущерб европейской экономике, заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:48+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Европейский союз должен прекратить санкции против России, которые наносят ущерб европейской экономике, заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х."Прекратим идиотские санкции, которые бьют по нам самим, и быстро перейдем к диалогу!" - призвал глава партии "Патриоты".Филиппо отмечает, что рост российской экономики в этом году будет одним из самых сильных в мире и в пять раз превысит рост Франции. Об этом говорят данные МВФ с прогнозом роста российской экономики на 2024 и 2025 годы.Политик также раскритиковал ранее министра финансов Франции Брюно Ле Мера, который обещал "поставить российскую экономику на колени", и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за одобрение и подготовку пакетов санкций против России.
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ес, россия, новости, санкции против рф
Экономика, ЕС, РОССИЯ, Новости, санкции против РФ
Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России
Филиппо: ЕС надо прекратить санкции против России, подрывающие его экономику
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Европейский союз должен прекратить санкции против России, которые наносят ущерб европейской экономике, заявил
французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х.
"Прекратим идиотские санкции, которые бьют по нам самим, и быстро перейдем к диалогу!" - призвал глава партии "Патриоты".
Филиппо отмечает, что рост российской экономики в этом году будет одним из самых сильных в мире и в пять раз превысит рост Франции. Об этом говорят данные МВФ с прогнозом роста российской экономики на 2024 и 2025 годы.
Политик также раскритиковал ранее министра финансов Франции Брюно Ле Мера, который обещал "поставить российскую экономику на колени", и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за одобрение и подготовку пакетов санкций против России.
МВФ: экономика России доказала свою устойчивость в условиях санкций