https://1prime.ru/20240422/sanktsii-847576570.html

Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России

Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России - 22.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции призвали прекратить подрывать экономику санкциями против России

Европейский союз должен прекратить санкции против России, которые наносят ущерб европейской экономике, заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:48+0300

2024-04-22T12:48+0300

2024-04-22T12:54+0300

экономика

ес

россия

новости

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/45/842184594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_841b2b9573c19d761f2ff384ce9e28a5.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Европейский союз должен прекратить санкции против России, которые наносят ущерб европейской экономике, заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х."Прекратим идиотские санкции, которые бьют по нам самим, и быстро перейдем к диалогу!" - призвал глава партии "Патриоты".Филиппо отмечает, что рост российской экономики в этом году будет одним из самых сильных в мире и в пять раз превысит рост Франции. Об этом говорят данные МВФ с прогнозом роста российской экономики на 2024 и 2025 годы.Политик также раскритиковал ранее министра финансов Франции Брюно Ле Мера, который обещал "поставить российскую экономику на колени", и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за одобрение и подготовку пакетов санкций против России.

https://1prime.ru/20240419/mvf-847532371.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, новости, санкции против рф