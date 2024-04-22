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Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг" - 22.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240422/sever-yug-847596768.html
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг" - 22.04.2024, ПРАЙМ
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"
Азербайджан и Россия запустят новый "грандиозный проект" в рамках коридора "Север – Юг", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T21:15+0300
2024-04-22T21:15+0300
экономика
россия
азербайджан
иран
ильхам алиев
владимир путин
мтк "север-юг"
коридор "север - юг"
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Азербайджан и Россия запустят новый "грандиозный проект" в рамках коридора "Север – Юг", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Что касается транспортного коридора "Север - Юг", в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", — заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали. Он напомнил, что в Азербайджане существует железная дорога, соединяющая Россию, Азербайджан и Иран. "Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", — добавил он.Ранее Путин заявил, что транспортный коридор "Север – Юг" должен стать примером самой широкой международной кооперации, формирования новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга.
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россия, азербайджан, иран, ильхам алиев, владимир путин, мтк "север-юг", коридор "север - юг"
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, Ильхам Алиев, Владимир Путин, МТК "Север-Юг", коридор "Север - Юг"
21:15 22.04.2024
 
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"

Алиев: Азербайджан и РФ запустят новый проект в рамках коридора "Север – Юг"

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Азербайджан и Россия запустят новый "грандиозный проект" в рамках коридора "Север – Юг", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Что касается транспортного коридора "Север - Юг", в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", — заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали.
Он напомнил, что в Азербайджане существует железная дорога, соединяющая Россию, Азербайджан и Иран.
"Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", — добавил он.
БАМ - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века
20:30
Ранее Путин заявил, что транспортный коридор "Север – Юг" должен стать примером самой широкой международной кооперации, формирования новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга.
 
ЭкономикаРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНИРАНИльхам АлиевВладимир ПутинМТК "Север-Юг"коридор "Север - Юг"
 
 
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