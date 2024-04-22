https://1prime.ru/20240422/sever-yug-847596768.html

Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"

Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг" - 22.04.2024, ПРАЙМ

Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"

Азербайджан и Россия запустят новый "грандиозный проект" в рамках коридора "Север – Юг", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. | 22.04.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

азербайджан

иран

ильхам алиев

владимир путин

мтк "север-юг"

коридор "север - юг"

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Азербайджан и Россия запустят новый "грандиозный проект" в рамках коридора "Север – Юг", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Что касается транспортного коридора "Север - Юг", в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", — заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали. Он напомнил, что в Азербайджане существует железная дорога, соединяющая Россию, Азербайджан и Иран. "Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", — добавил он.Ранее Путин заявил, что транспортный коридор "Север – Юг" должен стать примером самой широкой международной кооперации, формирования новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга.

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азербайджан

иран

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россия, азербайджан, иран, ильхам алиев, владимир путин, мтк "север-юг", коридор "север - юг"