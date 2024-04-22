https://1prime.ru/20240422/shengen-847596925.html

Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне

Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне - 22.04.2024, ПРАЙМ

Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне

Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выступила за ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило издание... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T21:27+0300

2024-04-22T21:27+0300

2024-04-22T21:27+0300

политика

чехия

ес

шенгенская зона

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ПРАГА, 22 апр – ПРАЙМ. Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выступила за ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило издание Novinky со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, Прага выступает за включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничение на передвижение дипломатов РФ в Шенгенской зоне в рамках страны аккредитации."Значительная часть шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является "общеизвестным фактом", — написало издание. По мнению Праги, ЕС должен принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с ложной личностью. Чешские дипломаты сейчас ищут поддержку для своего предложения у коллег из других государств-членов ЕС. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее сообщил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем и при этом сам готов испытывать негативные последствия от этого.

https://1prime.ru/20240422/sanktsii-847594554.html

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