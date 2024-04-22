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Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне
Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне - 22.04.2024, ПРАЙМ
Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне
Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выступила за ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило издание... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T21:27+0300
2024-04-22T21:27+0300
2024-04-22T21:27+0300
политика
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шенгенская зона
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ПРАГА, 22 апр – ПРАЙМ. Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выступила за ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило издание Novinky со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, Прага выступает за включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничение на передвижение дипломатов РФ в Шенгенской зоне в рамках страны аккредитации."Значительная часть шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является "общеизвестным фактом", — написало издание. По мнению Праги, ЕС должен принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с ложной личностью. Чешские дипломаты сейчас ищут поддержку для своего предложения у коллег из других государств-членов ЕС. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее сообщил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем и при этом сам готов испытывать негативные последствия от этого.
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чехия, ес, шенгенская зона
Политика, ЧЕХИЯ, ЕС, Шенгенская зона
Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне
Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне
ПРАГА, 22 апр – ПРАЙМ.
Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выступила за ограничение передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило издание Novinky
со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, Прага выступает за включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничение на передвижение дипломатов РФ в Шенгенской зоне в рамках страны аккредитации.
"Значительная часть шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является "общеизвестным фактом", — написало издание.
По мнению Праги, ЕС должен принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с ложной личностью. Чешские дипломаты сейчас ищут поддержку для своего предложения у коллег из других государств-членов ЕС.
Главы МИД ЕС договорились расширить санкции против Ирана за ракеты и БПЛА
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее сообщил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем и при этом сам готов испытывать негативные последствия от этого.