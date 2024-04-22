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Россиянам назвали главный бонус шестидневной рабочей недели
Россиянам назвали главный бонус шестидневной рабочей недели - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали главный бонус шестидневной рабочей недели
В этом году в связи с переносом рабочих дней из-за праздников у россиян будут три шестидневные рабочие недели. Для кого это может оказаться выгодным, рассказал... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T03:03+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В этом году в связи с переносом рабочих дней из-за праздников у россиян будут три шестидневные рабочие недели. Для кого это может оказаться выгодным, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.Ближайшая шестидневка уже началась – с 22 по 27 апреля. Вторая запланирована с 28 октября по 2 ноября. Она связана с празднованием Дня народного единства 4 ноября. А третья – с 23 по 28 декабря.Перенос выходных дней для их рационального использования ежегодно регулируется постановлением правительства. “Продолжительность удлиненных рабочих недель неравномерно сказывается на загруженности работников. К примеру, госслужба в период праздников в основном замирает, а сферы туризма и развлечений испытывают перегрузку”, - отмечает Меркулов.При шестидневной рабочей неделе, возникающей из-за переноса праздничных дней, оплата за шестой рабочий день производится в обычном режиме. А рабочее время сокращается на один час в предпраздничный день (ч.1 ст. 95 ТК РФ).Конечно, удлиненная рабочая неделя проигрывает в производительности труда. “Субъективные ожидания отдыха и планирование развлечений снижают у работников мотивацию. Особенно накопленный эффект усталости наблюдается в последний рабочий день”, - отмечает Меркулов.Он напомнил, что работодатель может улучшить ситуацию, предложив сотрудникам в предпраздничные дни удаленный формат работы. Это неплохой способ неденежной мотивации, а для работника - возможность быстро переключиться от работы к отдыху. Ведь длинные выходные - главный бонус шестидневки.
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календарь, производственный календарь на 2024 год, праздники, шестидневная рабочая неделя
календарь, производственный календарь на 2024 год, праздники, шестидневная рабочая неделя
Россиянам назвали главный бонус шестидневной рабочей недели
Юрист Меркулов: главный бонус рабочей шестидневки - длинные выходные
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В этом году в связи с переносом рабочих дней из-за праздников у россиян будут три шестидневные рабочие недели. Для кого это может оказаться выгодным, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.
Ближайшая шестидневка уже началась – с 22 по 27 апреля. Вторая запланирована с 28 октября по 2 ноября. Она связана с празднованием Дня народного единства 4 ноября. А третья – с 23 по 28 декабря.
Перенос выходных дней для их рационального использования ежегодно регулируется постановлением правительства. “Продолжительность удлиненных рабочих недель неравномерно сказывается на загруженности работников. К примеру, госслужба в период праздников в основном замирает, а сферы туризма и развлечений испытывают перегрузку”, - отмечает Меркулов.
При шестидневной рабочей неделе, возникающей из-за переноса праздничных дней, оплата за шестой рабочий день производится в обычном режиме. А рабочее время сокращается на один час в предпраздничный день (ч.1 ст. 95 ТК РФ).
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Конечно, удлиненная рабочая неделя проигрывает в производительности труда. “Субъективные ожидания отдыха и планирование развлечений снижают у работников мотивацию. Особенно накопленный эффект усталости наблюдается в последний рабочий день”, - отмечает Меркулов.
Он напомнил, что работодатель может улучшить ситуацию, предложив сотрудникам в предпраздничные дни удаленный формат работы. Это неплохой способ неденежной мотивации, а для работника - возможность быстро переключиться от работы к отдыху. Ведь длинные выходные - главный бонус шестидневки.