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Лавров рассказал о "шулерских" схемах США по контролю над вооружениями

Лавров рассказал о "шулерских" схемах США по контролю над вооружениями - 22.04.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о "шулерских" схемах США по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты разрушают систему контроля над вооружениями, в том числе ядерными, чтобы добиться военного превосходства Запада. Такое мнение высказал министр | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T11:50+0300

2024-04-22T11:50+0300

2024-04-22T11:53+0300

вооружения

ядерное оружие

тактическое ядерное оружие

двзяи

дснв

приостановка дснв

сергей лавров

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрушают систему контроля над вооружениями, в том числе ядерными, чтобы добиться военного превосходства Запада. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Московской конференции по нераспространению."Возглавляемый США "коллективный Запад" цинично сочетает целенаправленный демонтаж мешавших Вашингтону сбалансированных и равноправных соглашений с продвижением откровенно "шулерских" схем, создающих преимущества для американской стороны", - сказал министр.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГлавная задача этих действий, на его взгляд, очевидна: американцы хотят обладать военным превосходством в ядерной сфере, а также и закрепить совокупный перевес Запада в области неядерных потенциалов. При этом Москве невозможно вести диалог с Вашингтоном в условиях "тотальной гибридной войны" против России.В прошлом году Москва приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — он подразумевал ограничение числа ядерных боеголовок обеими странами). После этого Москва не получала от Вашингтона "принципиально новых идей" по поводу диалога о контроле над вооружениями, уточняли в МИД.Москва, кроме того, готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, когда это сделают Соединенные Штаты. Этот документ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. Сегодня членами ядерного клуба считаются девять государств: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Пять стран, которые испытали ядерное оружие до 1967 года, относят к "старым" ядерным державам, а страны, вошедшие в ядерный клуб позже, считают "молодыми" ядерными державами.

https://1prime.ru/20240422/lavrov-847568185.html

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ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, двзяи, дснв, приостановка дснв, сергей лавров