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ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из России
ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из России - 22.04.2024, ПРАЙМ
ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из России
Страны Европейского союза планируют включить запрет на импорт СПГ в 14-й пакет санкций против России. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Швеции | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:39+0300
2024-04-22T09:39+0300
2024-04-22T10:06+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Страны Европейского союза планируют включить запрет на импорт СПГ в 14-й пакет санкций против России. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем."Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ", – заявил глава МИД страны.Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности справиться с санкционным давлением, но также отмечала, что западным странам не хватает смелости признать провал собственных санкций.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика ослабления и сдерживания России является долгосрочной стратегией коллективного Запада, а санкции нанесли серьезный удар по его экономике. Ранее также сообщалось, что новые ограничения будут нацелены на тех, кто обходит уже существующие санкции. Кроме того, по итогам февраля Франция стала крупнейшим импортером российского сжиженного газа среди стран Евросоюза.
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швеция, россия, спг
Политика, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, СПГ
ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из России
МИД Швеции: ЕС хочет включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на импорт СПГ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Страны Европейского союза планируют включить запрет на импорт СПГ в 14-й пакет санкций против России. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
"Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ", – заявил глава МИД страны.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности справиться с санкционным давлением, но также отмечала, что западным странам не хватает смелости признать провал собственных санкций.
Президент России Владимир Путин отмечал, что политика ослабления и сдерживания России является долгосрочной стратегией коллективного Запада, а санкции нанесли серьезный удар по его экономике.
Ранее также сообщалось, что новые ограничения будут нацелены на тех, кто обходит уже существующие санкции. Кроме того, по итогам февраля Франция стала крупнейшим импортером российского сжиженного газа среди стран Евросоюза.
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