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МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ
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МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине
МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ
МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине
Швейцария пока не отправила ни одного приглашения на мирный саммит по Украине, который планирует провести летом под Люцерном, рассказали РИА Новости в МИД... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:52+0300
2024-04-22T12:56+0300
швейцария
украина
европа
"формула мира"
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ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не отправила ни одного приглашения на мирный саммит по Украине, который планирует провести летом под Люцерном, рассказали РИА Новости в МИД государства.Во внешнеполитическом ведомтсве также добавили, что приглашения будут направлены в ближайшее время."Приглашения еще не отправлены, это будет сделано в ближайшие дни", - ответили в министерстве на вопрос, было ли в итоге направлено приглашение в Россию и Белоруссию. Ранее 12 апреля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул, что Берн в "ближайшее время" рассмотрит заявления российской стороны касательно мирного саммита по Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению. 15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.
https://1prime.ru/20240414/zakharova-847368803.html
швейцария
украина
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швейцария, украина, европа, "формула мира"
ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, "формула мира"
12:52 22.04.2024 (обновлено: 12:56 22.04.2024)
 
МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине

МИД Швейцарии: страна скоро направит приглашения на конференцию по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не отправила ни одного приглашения на мирный саммит по Украине, который планирует провести летом под Люцерном, рассказали РИА Новости в МИД государства.
Во внешнеполитическом ведомтсве также добавили, что приглашения будут направлены в ближайшее время.
"Приглашения еще не отправлены, это будет сделано в ближайшие дни", - ответили в министерстве на вопрос, было ли в итоге направлено приглашение в Россию и Белоруссию.
Ранее 12 апреля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул, что Берн в "ближайшее время" рассмотрит заявления российской стороны касательно мирного саммита по Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению.
15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
14 апреля, 09:45
 
ШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАЕВРОПА"формула мира"
 
 
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