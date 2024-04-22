https://1prime.ru/20240422/shveytsariya-847576801.html

МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине

МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ

МИД Швейцарии: страна не направляла приглашения на конференцию по Украине

Швейцария пока не отправила ни одного приглашения на мирный саммит по Украине, который планирует провести летом под Люцерном, рассказали РИА Новости в МИД... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:52+0300

2024-04-22T12:52+0300

2024-04-22T12:56+0300

швейцария

украина

европа

"формула мира"

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ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не отправила ни одного приглашения на мирный саммит по Украине, который планирует провести летом под Люцерном, рассказали РИА Новости в МИД государства.Во внешнеполитическом ведомтсве также добавили, что приглашения будут направлены в ближайшее время."Приглашения еще не отправлены, это будет сделано в ближайшие дни", - ответили в министерстве на вопрос, было ли в итоге направлено приглашение в Россию и Белоруссию. Ранее 12 апреля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул, что Берн в "ближайшее время" рассмотрит заявления российской стороны касательно мирного саммита по Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению. 15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.

https://1prime.ru/20240414/zakharova-847368803.html

швейцария

украина

европа

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швейцария, украина, европа, "формула мира"