https://1prime.ru/20240422/siriya-847562896.html

В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку

В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку

В Сирии истребитель в составе международной коалиции во главе с Соединенными Штатами уничтожил пусковую установку, сообщает Reuters со ссылкой на неназванное... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:10+0300

2024-04-22T09:10+0300

2024-04-22T09:10+0300

сирия

ирак

сша

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В Сирии истребитель в составе международной коалиции во главе с Соединенными Штатами уничтожил пусковую установку, сообщает Reuters со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.По словам собеседника, это было сделано в рамках "самообороны" после того как произошла неудачная попытка запуска ракеты возле базы "Румалин", которую использует коалиция. Ранее сообщалось, что базирующееся в Ираке движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против американских сил из-за отсутствия подвижек с выводом военных США из Ирака.Американские войска и союзники присутствуют на части территории Сирии с первых лет внутрисирийского вооруженного противостояния вопреки воле законных властей республики.

https://1prime.ru/20240421/politika-847556954.html

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сирия, ирак, сша