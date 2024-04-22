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В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку
В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку
В Сирии истребитель в составе международной коалиции во главе с Соединенными Штатами уничтожил пусковую установку, сообщает Reuters со ссылкой на неназванное... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:10+0300
2024-04-22T09:10+0300
сирия
ирак
сша
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В Сирии истребитель в составе международной коалиции во главе с Соединенными Штатами уничтожил пусковую установку, сообщает Reuters со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.По словам собеседника, это было сделано в рамках "самообороны" после того как произошла неудачная попытка запуска ракеты возле базы "Румалин", которую использует коалиция. Ранее сообщалось, что базирующееся в Ираке движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против американских сил из-за отсутствия подвижек с выводом военных США из Ирака.Американские войска и союзники присутствуют на части территории Сирии с первых лет внутрисирийского вооруженного противостояния вопреки воле законных властей республики.
https://1prime.ru/20240421/politika-847556954.html
сирия
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сирия, ирак, сша
СИРИЯ, ИРАК, США
09:10 22.04.2024
 
В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку

Истребитель коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В Сирии истребитель в составе международной коалиции во главе с Соединенными Штатами уничтожил пусковую установку, сообщает Reuters со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
По словам собеседника, это было сделано в рамках "самообороны" после того как произошла неудачная попытка запуска ракеты возле базы "Румалин", которую использует коалиция.
Ранее сообщалось, что базирующееся в Ираке движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против американских сил из-за отсутствия подвижек с выводом военных США из Ирака.
Интервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
Президент Сирии оценил поведение США в любом конфликте
Вчера, 15:14
Американские войска и союзники присутствуют на части территории Сирии с первых лет внутрисирийского вооруженного противостояния вопреки воле законных властей республики.
 
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