https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-na-ukraine-847562482.html

"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ

"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ - 22.04.2024, ПРАЙМ

"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ

Европейский военно-промышленный комплекс не способен изменить ситуацию в украинском конфликте в пользу Киева на фоне отставания от российского ВПК по темпам... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T08:39+0300

2024-04-22T08:39+0300

2024-04-22T08:40+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Европейский военно-промышленный комплекс не способен изменить ситуацию в украинском конфликте в пользу Киева на фоне отставания от российского ВПК по темпам производства вооружения, рассказал экс-сотрудник ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт в материале для Fox News."Военная машина Запада не поспевает. <…> На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак добавил Райт, Западу придется признать, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным справляется с санкционным давлением. Более того, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский напротив в последнее время сталкивается с критикой на фоне своего неведения о реальном состоянии ВСУ и необоснованно жесткого руководства.Автор материала подчеркнул, что на фоне этого все больше украинцев (соглавно его данным, 42%) считают, что Украина уже проиграла в конфликте."И, честно говоря, эти 42% правы. <…> Планета должна сосредоточиться на мире, а не на выделении еще 60 миллиардов долларов военной помощи, которая, по словам даже украинских генералов, все равно их не спасет", — заключил Райт.Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.

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россия, украина, запад, всу, впк