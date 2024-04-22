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Не оправдало себя. Русские захватили "неуязвимое супероружие" на Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Не оправдало себя. Русские захватили "неуязвимое супероружие" на Украине
Не оправдало себя. Русские захватили "неуязвимое супероружие" на Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ
Не оправдало себя. Русские захватили "неуязвимое супероружие" на Украине
Российские Вооруженные силы сумели захватить Leopard 2A6, считающийся самым боеспособным из переданных Украине немецких танков, сообщает издание MWM. | 22.04.2024, ПРАЙМ
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россия
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сша
запад
европа
танк leopard
вооружения
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сумели захватить Leopard 2A6, считающийся самым боеспособным из переданных Украине немецких танков, сообщает издание MWM.Согласно материалу статьи, эти машины показали свою крайнюю уязвимость в бою, не оправдав свое звание "неуязвимого супероружия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, как пишут авторы материала, Leopard 2A6 на текущий момент является самым боеспособным из всего украинского парка "Леопардов", который после масштабного наступления украинской армии на российские позиции потерпел огромные потери.С того времени появилось множество кадров ликвидации российской стороной вышеупомянутых машин. Еще в начале января текущего года, по информации газеты, сославшейся на немецкие источники, стало известно, что только часть украинских “Леопардов” 2A6 доступна для эксплуатации, при этом их эффективность крайне сомнительна.Кроме того, уточняется, что американские танки Abrams, показавшие большую эффективность в бою, чем "Леопарды", также терпят серьезные потери. В этой связи дальнейшие поставки “Абрамс”сомнительны. Более того, стремительные темпы уничтожения российскими войсками западных танков постепенно истощает союзников Киева. Таким образом они больше не могут своевременно оказывать поддержку ВСУ, которые уже несколько месяцев страдают от боеприпасного голода.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, украина, сша, запад, европа, танк leopard
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЗАПАД, ЕВРОПА, танк Leopard, Вооружения
12:09 22.04.2024 (обновлено: 12:13 22.04.2024)
 
Не оправдало себя. Русские захватили "неуязвимое супероружие" на Украине

MWM: России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2, переданный ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Леопард (Leopard) ВС Австрии
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сумели захватить Leopard 2A6, считающийся самым боеспособным из переданных Украине немецких танков, сообщает издание MWM.
Согласно материалу статьи, эти машины показали свою крайнюю уязвимость в бою, не оправдав свое звание "неуязвимого супероружия".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Так, как пишут авторы материала, Leopard 2A6 на текущий момент является самым боеспособным из всего украинского парка "Леопардов", который после масштабного наступления украинской армии на российские позиции потерпел огромные потери.
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С того времени появилось множество кадров ликвидации российской стороной вышеупомянутых машин. Еще в начале января текущего года, по информации газеты, сославшейся на немецкие источники, стало известно, что только часть украинских “Леопардов” 2A6 доступна для эксплуатации, при этом их эффективность крайне сомнительна.
Кроме того, уточняется, что американские танки Abrams, показавшие большую эффективность в бою, чем "Леопарды", также терпят серьезные потери. В этой связи дальнейшие поставки “Абрамс”сомнительны.
Более того, стремительные темпы уничтожения российскими войсками западных танков постепенно истощает союзников Киева. Таким образом они больше не могут своевременно оказывать поддержку ВСУ, которые уже несколько месяцев страдают от боеприпасного голода.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСШАЗАПАДЕВРОПАтанк Leopard
 
 
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