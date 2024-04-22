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Запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части импорта

Запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части импорта - 22.04.2024, ПРАЙМ

Запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части импорта

Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза – его запрет лишит объединение 19% импорта, следует из... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T11:56+0300

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза – его запрет лишит объединение 19% импорта, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. Так, в январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного природного газа на 7 миллиардов евро из девяти стран. Крупнейшим поставщиком стали США, поставившие объединению с начала года газа на 3,4 миллиарда евро и занявшие долю в 48% против 37% годом ранее. Россия за год нарастила долю на рынке газа на 5 процентных пунктов – до 19%, поставив в первые два месяца объединению СПГ на 1,3 миллиарда евро. Третье место занимает Алжир, увеличивший присутствие на европейском рынке СПГ до 9% с 6% годом ранее. В то же время удельный вес Катара сократился почти вдвое – до 8% с 15%. Нигерия, Норвегия и Тринидад и Тобаго занимают по 4%, Великобритания – 2%. Крупнейшим импортером СПГ в ЕС является Франция (1,8 миллиарда евро), Нидерланды (1,5 миллиарда) и Испания (1,2 миллиарда). При этом российский газ еще активно покупают Бельгия и Греция. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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