Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240422/spg-847577437.html
Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России
Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России - 22.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России
Инициатива о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз имеет много противников внутри самого объединения, поскольку поставки газа... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:01+0300
2024-04-22T13:01+0300
энергетика
россия
европа
санкции против рф
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инициатива о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз имеет много противников внутри самого объединения, поскольку поставки газа из России позволяют стабилизировать цены на рынке, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. "Фракция "запрещальщиков" давно прокачивает эту тему, но пока без особого успеха. СПГ из России в значительной степени поставляют европейские же компании, что также оказывает стабилизирующее влияние на цены на рынке. Поэтому, думаю, у этой инициативы сохраняется серьезная внутренняя оппозиция в ЕС", - сказал собеседник агентства. Гривач также добавил, что если запрет на российский СПГ все-таки будет введен, то не исключена ситуация, что газ пойдет на терминалы в других странах или же будет перепродаваться в море, менять юрисдикцию и таким образом будет поставляться в страны Европы. При этом дополнительные издержки будут оплачиваться в том числе потребителями. По подсчетам РИА Новости, Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ на рынок Евросоюза. В январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного газа на 7 миллиардов евро из девяти стран. Крупнейшим поставщиком стали США, поставившие объединению с начала года газа на 3,4 миллиарда евро и занявшие долю в 48% против 37% годом ранее. Россия за год нарастила долю на рынке газа на 5 процентных пунктов - до 19%, поставив объединению в первые два месяца СПГ на 1,3 миллиарда евро. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20240422/spg-847573896.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_769:0:3321:1914_1920x0_80_0_0_b94d257baba45c3f1cb8f48cffebcaa1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, санкции против рф, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ, СПГ
13:01 22.04.2024
 
Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России

Эксперт Гривач: многие в Европе против запрета поставок российского СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инициатива о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз имеет много противников внутри самого объединения, поскольку поставки газа из России позволяют стабилизировать цены на рынке, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.
"Фракция "запрещальщиков" давно прокачивает эту тему, но пока без особого успеха. СПГ из России в значительной степени поставляют европейские же компании, что также оказывает стабилизирующее влияние на цены на рынке. Поэтому, думаю, у этой инициативы сохраняется серьезная внутренняя оппозиция в ЕС", - сказал собеседник агентства.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части импорта
11:56
Гривач также добавил, что если запрет на российский СПГ все-таки будет введен, то не исключена ситуация, что газ пойдет на терминалы в других странах или же будет перепродаваться в море, менять юрисдикцию и таким образом будет поставляться в страны Европы. При этом дополнительные издержки будут оплачиваться в том числе потребителями.
По подсчетам РИА Новости, Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ на рынок Евросоюза. В январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного газа на 7 миллиардов евро из девяти стран. Крупнейшим поставщиком стали США, поставившие объединению с начала года газа на 3,4 миллиарда евро и занявшие долю в 48% против 37% годом ранее. Россия за год нарастила долю на рынке газа на 5 процентных пунктов - до 19%, поставив объединению в первые два месяца СПГ на 1,3 миллиарда евро.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАсанкции против РФСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала