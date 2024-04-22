https://1prime.ru/20240422/spg-847577437.html

Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России

Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России - 22.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, как в ЕС отнеслись к идее запрета поставок СПГ из России

Инициатива о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз имеет много противников внутри самого объединения, поскольку поставки газа... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:01+0300

2024-04-22T13:01+0300

2024-04-22T13:01+0300

энергетика

россия

европа

санкции против рф

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инициатива о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз имеет много противников внутри самого объединения, поскольку поставки газа из России позволяют стабилизировать цены на рынке, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. "Фракция "запрещальщиков" давно прокачивает эту тему, но пока без особого успеха. СПГ из России в значительной степени поставляют европейские же компании, что также оказывает стабилизирующее влияние на цены на рынке. Поэтому, думаю, у этой инициативы сохраняется серьезная внутренняя оппозиция в ЕС", - сказал собеседник агентства. Гривач также добавил, что если запрет на российский СПГ все-таки будет введен, то не исключена ситуация, что газ пойдет на терминалы в других странах или же будет перепродаваться в море, менять юрисдикцию и таким образом будет поставляться в страны Европы. При этом дополнительные издержки будут оплачиваться в том числе потребителями. По подсчетам РИА Новости, Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ на рынок Евросоюза. В январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного газа на 7 миллиардов евро из девяти стран. Крупнейшим поставщиком стали США, поставившие объединению с начала года газа на 3,4 миллиарда евро и занявшие долю в 48% против 37% годом ранее. Россия за год нарастила долю на рынке газа на 5 процентных пунктов - до 19%, поставив объединению в первые два месяца СПГ на 1,3 миллиарда евро. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20240422/spg-847573896.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, санкции против рф, спг