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Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя
Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя - 22.04.2024, ПРАЙМ
Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя
В XXI веке США с каждым новым шагом все сильнее впадают в упадок, что, в частности, проявляется в многочисленных провалах государственного управления, все менее | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:28+0300
2024-04-22T09:46+0300
сша
упадок
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В XXI веке США с каждым новым шагом все сильнее впадают в упадок, что, в частности, проявляется в многочисленных провалах государственного управления, все менее состоятельной политике и катастрофическом масштабе психических проблем среди молодежи, пишет Newsweek.Новый опрос Gallup показал, что только 33% американцев удовлетворены сегодняшним положением страны в мире, тогда как в 2000 году таких было 65%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновной вопрос, как указывает автор, заключается в том, является ли экономический спад в Америке очередным изгибом нелинейного, но все же восходящего прогресса — или первым этапом резкого и необратимого национального упадка.По мнению автора, общий вектор в этом плане указывает на то, что ситуация становится не лучше, а хуже — усиливается племенное мировоззрение, соцсети становятся все умнее в плане манипулирования человеческим сознанием, а количество изъянов политической системы растет наряду с провалами государственного управления.По его словам, технологии становятся все совершеннее, но также имеют негативную сторону, такую как дипфейк-технологии и неэффективная кибербезопасность.Усложняется и картина на международной арене, и в этой связи Америке требуется обеспечить единство и силу для противостояния агрессивным противникам, говорится в публикации.Автор напоминает, что величие Америки, согласно позиции французского политика Алексиса де Токвиля, — не в том, что она более просвещенная, а в способности исправлять свои ошибки, и этот тезис подвергается проверкам на прочность в XXI веке."Наша страна находится в упадке, и довольно скоро мир узнает, сколь верны идеи де Токвиля в наши дни", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, упадок
США, Упадок
09:28 22.04.2024 (обновлено: 09:46 22.04.2024)
 
Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя

Newsweek: в США резко вырос уровень психических проблем среди молодежи

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В XXI веке США с каждым новым шагом все сильнее впадают в упадок, что, в частности, проявляется в многочисленных провалах государственного управления, все менее состоятельной политике и катастрофическом масштабе психических проблем среди молодежи, пишет Newsweek.
Новый опрос Gallup показал, что только 33% американцев удовлетворены сегодняшним положением страны в мире, тогда как в 2000 году таких было 65%.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Основной вопрос, как указывает автор, заключается в том, является ли экономический спад в Америке очередным изгибом нелинейного, но все же восходящего прогресса — или первым этапом резкого и необратимого национального упадка.
По мнению автора, общий вектор в этом плане указывает на то, что ситуация становится не лучше, а хуже — усиливается племенное мировоззрение, соцсети становятся все умнее в плане манипулирования человеческим сознанием, а количество изъянов политической системы растет наряду с провалами государственного управления.
По его словам, технологии становятся все совершеннее, но также имеют негативную сторону, такую как дипфейк-технологии и неэффективная кибербезопасность.
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Усложняется и картина на международной арене, и в этой связи Америке требуется обеспечить единство и силу для противостояния агрессивным противникам, говорится в публикации.
Автор напоминает, что величие Америки, согласно позиции французского политика Алексиса де Токвиля, — не в том, что она более просвещенная, а в способности исправлять свои ошибки, и этот тезис подвергается проверкам на прочность в XXI веке.
"Наша страна находится в упадке, и довольно скоро мир узнает, сколь верны идеи де Токвиля в наши дни", — заключил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАУпадок
 
 
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