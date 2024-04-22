https://1prime.ru/20240422/ssha-847564414.html

Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя

Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя - 22.04.2024, ПРАЙМ

Находится в Упадке. Раскрыто, как Америка погубила сама себя

В XXI веке США с каждым новым шагом все сильнее впадают в упадок, что, в частности, проявляется в многочисленных провалах государственного управления, все менее | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:28+0300

2024-04-22T09:28+0300

2024-04-22T09:46+0300

сша

упадок

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В XXI веке США с каждым новым шагом все сильнее впадают в упадок, что, в частности, проявляется в многочисленных провалах государственного управления, все менее состоятельной политике и катастрофическом масштабе психических проблем среди молодежи, пишет Newsweek.Новый опрос Gallup показал, что только 33% американцев удовлетворены сегодняшним положением страны в мире, тогда как в 2000 году таких было 65%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновной вопрос, как указывает автор, заключается в том, является ли экономический спад в Америке очередным изгибом нелинейного, но все же восходящего прогресса — или первым этапом резкого и необратимого национального упадка.По мнению автора, общий вектор в этом плане указывает на то, что ситуация становится не лучше, а хуже — усиливается племенное мировоззрение, соцсети становятся все умнее в плане манипулирования человеческим сознанием, а количество изъянов политической системы растет наряду с провалами государственного управления.По его словам, технологии становятся все совершеннее, но также имеют негативную сторону, такую как дипфейк-технологии и неэффективная кибербезопасность.Усложняется и картина на международной арене, и в этой связи Америке требуется обеспечить единство и силу для противостояния агрессивным противникам, говорится в публикации.Автор напоминает, что величие Америки, согласно позиции французского политика Алексиса де Токвиля, — не в том, что она более просвещенная, а в способности исправлять свои ошибки, и этот тезис подвергается проверкам на прочность в XXI веке."Наша страна находится в упадке, и довольно скоро мир узнает, сколь верны идеи де Токвиля в наши дни", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, упадок