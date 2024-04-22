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"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan

"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan - 22.04.2024, ПРАЙМ

"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Абсолют банка", требующего взыскать более 1,9 миллиарда рублей с немецких банков Commerzbank и J.P.Morgan SE и их... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:15+0300

2024-04-22T13:15+0300

2024-04-22T13:15+0300

россия

абсолют банк

commerzbank

суд

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Абсолют банка", требующего взыскать более 1,9 миллиарда рублей с немецких банков Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российских родственных структур, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 18 апреля, к рассмотрению он пока не принят. Кроме Commerzbank и J.P.Morgan SE ответчиками в нем указаны ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии. "Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.

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россия, абсолют банк, commerzbank, суд