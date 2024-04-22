https://1prime.ru/20240422/sud-847578218.html
"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan
"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Абсолют банка", требующего взыскать более 1,9 миллиарда рублей с немецких банков Commerzbank и J.P.Morgan SE и их... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:15+0300
2024-04-22T13:15+0300
2024-04-22T13:15+0300
россия
абсолют банк
commerzbank
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Абсолют банка", требующего взыскать более 1,9 миллиарда рублей с немецких банков Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российских родственных структур, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 18 апреля, к рассмотрению он пока не принят. Кроме Commerzbank и J.P.Morgan SE ответчиками в нем указаны ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии. "Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_a8f87060ca9f0ca8cbb51478aa15a1ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абсолют банк, commerzbank, суд
РОССИЯ, Абсолют банк, Commerzbank, суд
"Абсолют банк" подал иск против немецких Commerzbank и J.P.Morgan
"Абсолют банк" подал иск на 1,9 млрд рублей против Commerzbank и J.P.Morgan
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Абсолют банка", требующего взыскать более 1,9 миллиарда рублей с немецких банков Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российских родственных структур, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 18 апреля, к рассмотрению он пока не принят. Кроме Commerzbank и J.P.Morgan SE ответчиками в нем указаны ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
"Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.