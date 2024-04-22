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Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - 22.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - 22.04.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты за сверхурочную работу. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:12+0300
2024-04-22T18:12+0300
экономика
россия
зарплата
система оплаты сверхурочной работы
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда. Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника. В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции. Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.
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россия, зарплата, система оплаты сверхурочной работы
Экономика, РОССИЯ, зарплата, система оплаты сверхурочной работы
18:12 22.04.2024
 
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты сверхурочной работы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты за сверхурочную работу.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда.
Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника.
В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Россиянам назвали размер справедливой зарплаты
17:13
Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.
 
ЭкономикаРОССИЯзарплатасистема оплаты сверхурочной работы
 
 
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