https://1prime.ru/20240422/sverkhurochnye-847592472.html
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - 22.04.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты за сверхурочную работу. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:12+0300
2024-04-22T18:12+0300
2024-04-22T18:12+0300
экономика
россия
зарплата
система оплаты сверхурочной работы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда. Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника. В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции. Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.
https://1prime.ru/20240422/zarplata-847588962.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зарплата, система оплаты сверхурочной работы
Экономика, РОССИЯ, зарплата, система оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты сверхурочной работы
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему повышенной оплаты за сверхурочную работу.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда.
Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника.
В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции.
Россиянам назвали размер справедливой зарплаты
Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.