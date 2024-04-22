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Обновленный Т-80 снова в строю. Россия нашла ему дополнительное применение

Обновленный Т-80 снова в строю. Россия нашла ему дополнительное применение - 22.04.2024, ПРАЙМ

Обновленный Т-80 снова в строю. Россия нашла ему дополнительное применение

Россия возобновит производство танков Т-80, однако изменит его применение и будет использовать под другим названием, пишет издание Defence 24. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:40+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия возобновит производство танков Т-80, однако изменит его применение и будет использовать под другим названием, пишет издание Defence 24."Предприятие "Омсктрансмаш", отвечающее, в частности, за ремонт и модернизацию танков семейства Т-80, подготовило очередную партию машин этого типа", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийский завод "Омсктрансмаш" выполнил модернизацию партии танков Т-80Б и Т-80БВ до нового стандарта Т-80БВМ. Обновленные танки получили броню с модульной системой динамической защиты "Реликт", козырек и сетчатые экраны для дополнительной защиты, отмечается в публикации.Кроме того, система управления огнем также была обновлена с помощью новой системы "Сосна-У" или "ПНМ-Т". Командирский отсек также остался без изменений, но командир получил новые приборы управления и дисплей тепловизионного канала. Танки также были оснащены новыми радиостанциями и новой пушкой с улучшенной системой стабилизации.Силовая установка была модернизирована с помощью более мощного двигателя. Возможно возобновление производства танков Т-80, а также рассмотрение выпуска новой версии тяжелой огнеметной системы ТОС-1 на базе Т-80, отметили в издании.Авторы публикации заключили, что Россия имеет значительные запасы военной техники и промышленный потенциал, что представляет угрозу для Польши и НАТО, которые должны поддержать Украину.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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