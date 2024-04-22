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Шольц заявил о скором окончании эпохи ископаемого топлива
Шольц заявил о скором окончании эпохи ископаемого топлива - 22.04.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил о скором окончании эпохи ископаемого топлива
Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, считает канцлер Германии Олаф Шольц. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T07:10+0300
2024-04-22T07:10+0300
2024-04-22T07:18+0300
энергетика
германия
топливо
олаф шольц
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, считает канцлер Германии Олаф Шольц."Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", - сказал в воскресенье Шольц, принимая участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ. В рамках того же выступления канцлер поблагодарил норвежского премьера Йонаса Гар Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений. "Мы должны поблагодарить Норвегию за то, что всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики. Вы надежно снабжали нас газом, даже больше, чем было первоначально согласовано, и в ближайшие годы останетесь нашим крупнейшим поставщиком газа", - сказал Шольц.По словам канцлера, для того, чтобы оставаться крупнейшим поставщиком газа для ФРГ, Норвегия в настоящее время разрабатывает дополнительные газовые месторождения."И это – я говорю об этом очень ясно сейчас – необходимо для безопасного обеспечения (газом - ред.) Германии и Европы", - подчеркнул Шольц.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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германия, топливо, олаф шольц
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, топливо, Олаф Шольц
Шольц заявил о скором окончании эпохи ископаемого топлива
Канцлер Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, считает канцлер Германии Олаф Шольц.
"Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", - сказал в воскресенье Шольц, принимая участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.
В рамках того же выступления канцлер поблагодарил норвежского премьера Йонаса Гар Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений.
Немецкие экологи подтвердили, что Германия все еще закупает российский газ
"Мы должны поблагодарить Норвегию за то, что всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики. Вы надежно снабжали нас газом, даже больше, чем было первоначально согласовано, и в ближайшие годы останетесь нашим крупнейшим поставщиком газа", - сказал Шольц.
По словам канцлера, для того, чтобы оставаться крупнейшим поставщиком газа для ФРГ, Норвегия в настоящее время разрабатывает дополнительные газовые месторождения.
"И это – я говорю об этом очень ясно сейчас – необходимо для безопасного обеспечения (газом - ред.) Германии и Европы", - подчеркнул Шольц.
Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.