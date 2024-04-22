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У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ

У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ

У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ

Экс-президенту США Дональду Трампу не хватает денег на судебные расходы, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовые показатели его предвыборной... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:26+0300

2024-04-22T09:26+0300

2024-04-22T10:07+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу не хватает денег на судебные расходы, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовые показатели его предвыборной кампании."Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов… что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов", - пишет издание.Согласно материалу, до сих пор Трамп оплачивал свои судебные тяжбы при поддержке комитета Save America, который, в свою очередь, собирает средства от доноров. Отмечается, что экс-президент для финансиварония судебных дел может использовать свое состояние или привлеченные от доноров денежные средства.Кроме того, как подчеркивает издание, Национальный комитет "республиканцев" отказался покрывать судебные расходы кандидата от партии.Как ранее писало издание Financial Times, Дональд Трамп потратил на судебные расходы порядка четверти пожертвованных на его избирательную кампанию средств, или около 76 миллионов долларов.

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сша, дональд трамп, выборы в сша, кампания, финансы