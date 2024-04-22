https://1prime.ru/20240422/tramp-847564065.html
У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ
У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ
Экс-президенту США Дональду Трампу не хватает денег на судебные расходы, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовые показатели его предвыборной... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:26+0300
2024-04-22T09:26+0300
2024-04-22T10:07+0300
сша
дональд трамп
выборы в сша
кампания
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/54/841255490_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_c160ca8b4dd22d883310026cb781ac12.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу не хватает денег на судебные расходы, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовые показатели его предвыборной кампании."Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов… что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов", - пишет издание.Согласно материалу, до сих пор Трамп оплачивал свои судебные тяжбы при поддержке комитета Save America, который, в свою очередь, собирает средства от доноров. Отмечается, что экс-президент для финансиварония судебных дел может использовать свое состояние или привлеченные от доноров денежные средства.Кроме того, как подчеркивает издание, Национальный комитет "республиканцев" отказался покрывать судебные расходы кандидата от партии.Как ранее писало издание Financial Times, Дональд Трамп потратил на судебные расходы порядка четверти пожертвованных на его избирательную кампанию средств, или около 76 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20240419/uprek-847528126.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/54/841255490_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_fb111d6be03c9abc9e32506732bebdee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, выборы в сша, кампания, финансы
США, Дональд Трамп, выборы в США, кампания, Финансы
У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ
Bloomberg: у Трампа заканчиваются деньги из-за судебных расходов
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Экс-президенту США Дональду Трампу не хватает денег на судебные расходы, сообщает
агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовые показатели его предвыборной кампании.
"Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов… что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов", - пишет издание.
Согласно материалу, до сих пор Трамп оплачивал свои судебные тяжбы при поддержке комитета Save America, который, в свою очередь, собирает средства от доноров. Отмечается, что экс-президент для финансиварония судебных дел может использовать свое состояние или привлеченные от доноров денежные средства.
Кроме того, как подчеркивает издание, Национальный комитет "республиканцев" отказался покрывать судебные расходы кандидата от партии.
Как ранее писало издание Financial Times, Дональд Трамп потратил на судебные расходы порядка четверти пожертвованных на его избирательную кампанию средств, или около 76 миллионов долларов.
Трамп призвал Европу "шевелиться" и больше вкладываться в Украину