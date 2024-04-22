Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240422/tsian-847589694.html
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию
Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:31+0300
2024-04-22T17:35+0300
россия
циан
рынок недвижимости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_0:37:740:453_1920x0_80_0_0_95987525661afb4eaab09003a3d1fd9a.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан" и собирается перейти в российскую юрисдикцию, сообщила пресс-служба агрегатора. "Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании", - говорится в сообщении. Как поясняется в нем, основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS, недавно провели техническую реорганизацию, в результате чего Cian Technology Ltd получила почти 70% в Cian PLC, которая контролирует интернет-платформу "Циан". "Дальнейшие шаги будут предполагать следующее: Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже; и Cian Technology инициирует публичное приглашение делать оферты, адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений, остальным акционерам компании, после чего начнутся торги акциями Cian Technology", - добавляется в сообщении. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC, 69,94% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd.
https://1prime.ru/20240418/arenda-847497843.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_44:0:697:490_1920x0_80_0_0_c9f8442d2233304c5598f70f98f4b636.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, циан, рынок недвижимости
РОССИЯ, ЦИАН, рынок недвижимости
17:31 22.04.2024 (обновлено: 17:35 22.04.2024)
 
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию

Сервис для покупки недвижимости "Циан" объявил о планах редомициляции в Россию

© Фото : ЦИАНЦИАН
ЦИАН - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : ЦИАН
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан" и собирается перейти в российскую юрисдикцию, сообщила пресс-служба агрегатора.
"Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании", - говорится в сообщении.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году
18 апреля, 14:44
Как поясняется в нем, основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS, недавно провели техническую реорганизацию, в результате чего Cian Technology Ltd получила почти 70% в Cian PLC, которая контролирует интернет-платформу "Циан".
"Дальнейшие шаги будут предполагать следующее: Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже; и Cian Technology инициирует публичное приглашение делать оферты, адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений, остальным акционерам компании, после чего начнутся торги акциями Cian Technology", - добавляется в сообщении.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC, 69,94% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd.
 
РОССИЯЦИАНрынок недвижимости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала