"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан" и собирается перейти в российскую юрисдикцию, сообщила пресс-служба агрегатора. "Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании", - говорится в сообщении. Как поясняется в нем, основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS, недавно провели техническую реорганизацию, в результате чего Cian Technology Ltd получила почти 70% в Cian PLC, которая контролирует интернет-платформу "Циан". "Дальнейшие шаги будут предполагать следующее: Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже; и Cian Technology инициирует публичное приглашение делать оферты, адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений, остальным акционерам компании, после чего начнутся торги акциями Cian Technology", - добавляется в сообщении. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC, 69,94% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd.

