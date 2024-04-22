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"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию
Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:31+0300
2024-04-22T17:31+0300
2024-04-22T17:35+0300
россия
циан
рынок недвижимости
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан" и собирается перейти в российскую юрисдикцию, сообщила пресс-служба агрегатора. "Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании", - говорится в сообщении. Как поясняется в нем, основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS, недавно провели техническую реорганизацию, в результате чего Cian Technology Ltd получила почти 70% в Cian PLC, которая контролирует интернет-платформу "Циан". "Дальнейшие шаги будут предполагать следующее: Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже; и Cian Technology инициирует публичное приглашение делать оферты, адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений, остальным акционерам компании, после чего начнутся торги акциями Cian Technology", - добавляется в сообщении. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC, 69,94% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd.
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россия, циан, рынок недвижимости
РОССИЯ, ЦИАН, рынок недвижимости
"Циан" объявил о планах редомициляции в Россию
Сервис для покупки недвижимости "Циан" объявил о планах редомициляции в Россию
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, консолидировала почти 70% одной из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан" и собирается перейти в российскую юрисдикцию, сообщила пресс-служба агрегатора.
"Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании", - говорится в сообщении.
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Как поясняется в нем, основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS, недавно провели техническую реорганизацию, в результате чего Cian Technology Ltd получила почти 70% в Cian PLC, которая контролирует интернет-платформу "Циан".
"Дальнейшие шаги будут предполагать следующее: Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже; и Cian Technology инициирует публичное приглашение делать оферты, адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений, остальным акционерам компании, после чего начнутся торги акциями Cian Technology", - добавляется в сообщении.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC, 69,94% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd.