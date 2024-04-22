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В РСТ подсчитали количество аннуляций туров в Дубай

В РСТ подсчитали количество аннуляций туров в Дубай - 22.04.2024, ПРАЙМ

В РСТ подсчитали количество аннуляций туров в Дубай

Аннуляции туров в Дубай из России не превышают 20% от проданных, ожидается, что ситуация с приемом туристов стабилизируется на этой неделе, сообщили в... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T10:29+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Аннуляции туров в Дубай из России не превышают 20% от проданных, ожидается, что ситуация с приемом туристов стабилизируется на этой неделе, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)."Туроператоры ожидают, что ситуация с приемом туристов в Дубае полностью стабилизируется на этой неделе. Базовые авиаперевозчики Emirates и Flydubai вернулись в штатное расписание, однако не исключены задержки и переносы отдельных рейсов. Сохраняются проблемы с заселением в перегруженные отели и передвижением по городу. Многие дороги в Дубае до сих пор перекрыты, есть проблемы со снабжением. На этом фоне туроператоры переносят ближайшие вылеты и меняют туры в ОАЭ на другие направления. Аннуляции забронированных туров есть, но их немного", - сообщили в РСТ, уточнив, что они "не превышают 20%".По данным директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, у турагентств нет проблем с заменой или аннулированием туров в ОАЭ. "Все туроператоры нам сообщили, что аннулируют туры с полным возвратом средств. Тем не менее на ближайшие даты у нас отмен не больше 20% от проданных туров, причем не отменяются, прежде всего, дорогие поездки. И туристов не пугают, например, высокие цены на такси, тем более что они к этому моменту опустились с тысячи долларов до 200", - процитировали Мкртчяна в РСТ.Однако, по его словам, новых бронирований всю эту неделю практически не было, первые появились только в эти выходные – в основном уже на май. "Думаю, некоторый спад спроса на ОАЭ нас ждет, но по мере стабилизации ситуации и приближения майских праздников продажи будут восстанавливаться", - сказал он.По словам директора туроператора "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, отказов от поездок действительно немного, есть в основном переносы дат. "Всех туристов, кто у нас застрял из-за непогоды в Дубае, мы вывезли. Кто-то решил продлить отдых в ОАЭ до налаживания ситуации, кто-то улетел через Абу-Даби. Очень помог дополнительный рейс Emirates, поставленный авиакомпанией в субботу… Тем не менее отказов у нас немного. И спрос на майские праздники остается довольно высоким", - процитировали Арутюнова в РСТ.По словам эксперта, городская инфраструктура Дубая постепенно восстанавливается. Уже известны маршруты объезда сложных участков, налаживается снабжение. К середине недели ситуация полностью урегулируется, полагает Арутюнов.В прошлый вторник в ОАЭ выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет. Шквальный ветер и ливень нарушили работу транспорта и аэропортов во всех городах.

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