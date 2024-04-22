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В РСТ назвали причину увеличения сроков оформления шенгена

В РСТ назвали причину увеличения сроков оформления шенгена - 22.04.2024, ПРАЙМ

В РСТ назвали причину увеличения сроков оформления шенгена

Сроки оформления шенгенских виз увеличились в канун летнего сезона, это связано с ростом спроса россиян на поездки в Европу, сообщили в пресс-службе Российского | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T11:49+0300

2024-04-22T11:49+0300

2024-04-22T11:59+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сроки оформления шенгенских виз увеличились в канун летнего сезона, это связано с ростом спроса россиян на поездки в Европу, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в Европу по мере приближения летнего сезона, соответственно растет и число запросов на шенгенские визы. При этом консульства стран шенгенского соглашения не расширяют возможности для обработки документов, что приводит к увеличению сроков выдачи паспортов", - сообщили в РСТ. Директор по туризму туркомпании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко подтвердил, что количество запросов на шенгенские визы среди россиян растет, параллельно растет и загруженность визовых центров и консульских служб, увеличивается срок оформления. По его словам, такая ситуация приводит к сложностям в наборе групп.Сложности с записью существуют в визовых центрах Италии и Испании. В РСТ подчеркнули, что спрос на европейские направления сейчас фактически формируется возможностью записи в визовые центы и лояльностью консульских служб, а не желанием туристов посетить ту или иную страну. Отмечается, что наиболее лояльнями странами являются Греция и Италия, однако в Италию записаться на подачу документов можно лишь за два месяца до даты вылета, особенно в регионах."На сегодня рассмотрение документов, в зависимости от консульства, занимает от двух до шести недель, но в индивидуальном порядке срок может быть увеличен до 60 дней. Франция по-прежнему предлагает ограниченное количество слотов для записи. По Италии рекомендуем повторную сдачу биометрии – для сокращения сроков рассмотрения документов. В среднем документы сейчас выходят в течение 4-5 недель. Венгрия рассматривает запросы от двух до четырех недель, выдает визы как под даты поездки, так и многократные от года", - привели в сообщении слова представителя туроператора "Русский экспресс". По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, спрос на путешествия и отдых в Европе растет по сравнению с тем же периодом прошлого года - на 40-45%. "Сейчас хорошо бронируют летние экскурсионные туры, много запросов на осенние поездки. Первое место по спросу у нас занимает Италия, второе – Франция, третье – наше ключевое направление Великобритания. Далее в рейтинге идут Испания, Венгрия, Швейцария, Португалия", - процитировали в РСТ Вердиян.

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россия, рст, туризм, шенгенская виза, европа