https://1prime.ru/20240422/turizm-847580525.html
В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов
В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов - 22.04.2024, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов
Российские туроператоры вывезли более 95 процентов туристов, которые не смогли ранее улететь из города Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах из-за непогоды,... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:11+0300
2024-04-22T14:11+0300
2024-04-22T14:25+0300
россия
оаэ
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры вывезли более 95 процентов туристов, которые не смогли ранее улететь из города Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах из-за непогоды, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 16 апреля в ОАЭ выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет."Туроператоры вывезли более 95% туристов, которые не смогли ранее улететь из Дубая из-за прошедшего ливня. Расписание рейсов нормализуется, туристы вылетают на отдых и возвращаются по плану", - говорится в сообщении АТОР. Так, по данным ассоциации, например, в туроператоре Anex сообщили, что почти все туристы, которые были вынуждены задержаться в Дубае, вылетели в Россию. В ассоциации отмечают, что рейсы, вылетающие из Дубая и в Дубай с 18 апреля, в основном выполняются по расписанию. Однако задержки по-прежнему возможны, необходимо сверяться со статусом рейсов перед выездом в аэропорт. В аэропорту Дубая просят приезжать не ранее, чем за три часа до вылета, чтобы не увеличивать скопление людей. Вылет же тех, кто не смог сесть на рейсы из-за "сверхбронирования" в выходные, запланированы на 22 и 23 апреля, а туристы ожидают вылетов домой в гостиницах, поясняет АТОР.
https://1prime.ru/20240416/livni-847443850.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, туризм
В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов
АТОР: туроператоры России вывезли из ОАЭ почти всех застрявших там туристов
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры вывезли более 95 процентов туристов, которые не смогли ранее улететь из города Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах из-за непогоды, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
16 апреля в ОАЭ выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет.
"Туроператоры вывезли более 95% туристов, которые не смогли ранее улететь из Дубая из-за прошедшего ливня. Расписание рейсов нормализуется, туристы вылетают на отдых и возвращаются по плану", - говорится в сообщении АТОР.
Около 2,5 тысяч россиян ждут рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней
Так, по данным ассоциации, например, в туроператоре Anex сообщили, что почти все туристы, которые были вынуждены задержаться в Дубае, вылетели в Россию.
В ассоциации отмечают, что рейсы, вылетающие из Дубая и в Дубай с 18 апреля, в основном выполняются по расписанию. Однако задержки по-прежнему возможны, необходимо сверяться со статусом рейсов перед выездом в аэропорт. В аэропорту Дубая просят приезжать не ранее, чем за три часа до вылета, чтобы не увеличивать скопление людей.
Вылет же тех, кто не смог сесть на рейсы из-за "сверхбронирования" в выходные, запланированы на 22 и 23 апреля, а туристы ожидают вылетов домой в гостиницах, поясняет АТОР.