https://1prime.ru/20240422/turizm-847580525.html

В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов

В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов - 22.04.2024, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов

Российские туроператоры вывезли более 95 процентов туристов, которые не смогли ранее улететь из города Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах из-за непогоды,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:11+0300

2024-04-22T14:11+0300

2024-04-22T14:25+0300

россия

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры вывезли более 95 процентов туристов, которые не смогли ранее улететь из города Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах из-за непогоды, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 16 апреля в ОАЭ выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет."Туроператоры вывезли более 95% туристов, которые не смогли ранее улететь из Дубая из-за прошедшего ливня. Расписание рейсов нормализуется, туристы вылетают на отдых и возвращаются по плану", - говорится в сообщении АТОР. Так, по данным ассоциации, например, в туроператоре Anex сообщили, что почти все туристы, которые были вынуждены задержаться в Дубае, вылетели в Россию. В ассоциации отмечают, что рейсы, вылетающие из Дубая и в Дубай с 18 апреля, в основном выполняются по расписанию. Однако задержки по-прежнему возможны, необходимо сверяться со статусом рейсов перед выездом в аэропорт. В аэропорту Дубая просят приезжать не ранее, чем за три часа до вылета, чтобы не увеличивать скопление людей. Вылет же тех, кто не смог сесть на рейсы из-за "сверхбронирования" в выходные, запланированы на 22 и 23 апреля, а туристы ожидают вылетов домой в гостиницах, поясняет АТОР.

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