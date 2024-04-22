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Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники

Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники - 22.04.2024, ПРАЙМ

Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники

Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники вдвое превысил этот показатель годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:51+0300

2024-04-22T15:51+0300

2024-04-22T15:51+0300

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майские праздники

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники вдвое превысил этот показатель годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Массовые многопрофильные туроператоры отмечают значительный рост спроса на туры в Турцию на эти майские праздники год к году: в зависимости от компании туров в Турцию с заездами 27 апреля — 6 мая продано до 2,5 раз больше, чем на майские праздники прошлого года", — сообщили в ассоциации. При этом общий прирост всех продаж туров на майские праздники у туроператоров меньше, и у большинства компаний он в районе 15-40%. "Дело в том, что Турция в этом году оттянула часть спроса с других зарубежных направлений", – объяснили в Fun&Sun. Отмечается, что средняя глубина бронирования туров на майские праздники в этом году выросла до 2 месяцев, в прошлом году она была на уровне одного месяца. По агрегированным данным продаж сети турагентств "1001 Тур", доля Турции во всех продажах длинных туров на майские праздники составляет 46%, по данным компании "Слетать.ру" – 42%. Сообщается, что доля туров на курорты Антальи среди всех забронированных заявок в Турцию составляет 92-93%. Остальная часть делится между курортами Эгейского побережья (Мармарис, Бодрум, Измир) и Стамбулом. Спрос на Стамбул на майские праздничные даты тоже вырос у туроператоров на 40-50%, но объем продаж туров туда несопоставим со спросом на Анталью. Средний чек пакетного тура в Турцию у туроператоров сейчас варьируется в пределах 88-93 тысяч рублей на одного человека в туре, указали в АТОР.

https://1prime.ru/20240207/843008553.html

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россия, турция, туры, майские праздники