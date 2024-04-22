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Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники - 22.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240422/turoperatory-847585056.html
Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники
Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники - 22.04.2024, ПРАЙМ
Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники
Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники вдвое превысил этот показатель годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:51+0300
2024-04-22T15:51+0300
экономика
россия
турция
туры
майские праздники
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники вдвое превысил этот показатель годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Массовые многопрофильные туроператоры отмечают значительный рост спроса на туры в Турцию на эти майские праздники год к году: в зависимости от компании туров в Турцию с заездами 27 апреля — 6 мая продано до 2,5 раз больше, чем на майские праздники прошлого года", — сообщили в ассоциации. При этом общий прирост всех продаж туров на майские праздники у туроператоров меньше, и у большинства компаний он в районе 15-40%. "Дело в том, что Турция в этом году оттянула часть спроса с других зарубежных направлений", – объяснили в Fun&amp;Sun. Отмечается, что средняя глубина бронирования туров на майские праздники в этом году выросла до 2 месяцев, в прошлом году она была на уровне одного месяца. По агрегированным данным продаж сети турагентств "1001 Тур", доля Турции во всех продажах длинных туров на майские праздники составляет 46%, по данным компании "Слетать.ру" – 42%. Сообщается, что доля туров на курорты Антальи среди всех забронированных заявок в Турцию составляет 92-93%. Остальная часть делится между курортами Эгейского побережья (Мармарис, Бодрум, Измир) и Стамбулом. Спрос на Стамбул на майские праздничные даты тоже вырос у туроператоров на 40-50%, но объем продаж туров туда несопоставим со спросом на Анталью. Средний чек пакетного тура в Турцию у туроператоров сейчас варьируется в пределах 88-93 тысяч рублей на одного человека в туре, указали в АТОР.
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россия, турция, туры, майские праздники
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, туры, майские праздники
15:51 22.04.2024
 
Туроператоры отметили рост популярности Турции на майские праздники

АТОР: россияне купили вдвое больше туров в Турцию на майские, чем годом ранее

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники вдвое превысил этот показатель годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Массовые многопрофильные туроператоры отмечают значительный рост спроса на туры в Турцию на эти майские праздники год к году: в зависимости от компании туров в Турцию с заездами 27 апреля — 6 мая продано до 2,5 раз больше, чем на майские праздники прошлого года", — сообщили в ассоциации.
При этом общий прирост всех продаж туров на майские праздники у туроператоров меньше, и у большинства компаний он в районе 15-40%.
"Дело в том, что Турция в этом году оттянула часть спроса с других зарубежных направлений", – объяснили в Fun&Sun.
Отмечается, что средняя глубина бронирования туров на майские праздники в этом году выросла до 2 месяцев, в прошлом году она была на уровне одного месяца.
По агрегированным данным продаж сети турагентств "1001 Тур", доля Турции во всех продажах длинных туров на майские праздники составляет 46%, по данным компании "Слетать.ру" – 42%.
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Сообщается, что доля туров на курорты Антальи среди всех забронированных заявок в Турцию составляет 92-93%. Остальная часть делится между курортами Эгейского побережья (Мармарис, Бодрум, Измир) и Стамбулом. Спрос на Стамбул на майские праздничные даты тоже вырос у туроператоров на 40-50%, но объем продаж туров туда несопоставим со спросом на Анталью.
Средний чек пакетного тура в Турцию у туроператоров сейчас варьируется в пределах 88-93 тысяч рублей на одного человека в туре, указали в АТОР.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯтурымайские праздники
 
 
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