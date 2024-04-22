https://1prime.ru/20240422/turtsiya-847561283.html

В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой

В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой

Проблема, касающаяся платежных переводов из России в Турцию, к настоящему моменту пока полностью не решена, при этом не известны сроки ее решения, сообщил РИА... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T06:43+0300

2024-04-22T06:43+0300

2024-04-22T06:46+0300

экономика

турция

россия

санкции против рф

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg

АНКАРА, 22 апр - ПРАЙМ. Проблема, касающаяся платежных переводов из России в Турцию, к настоящему моменту пока полностью не решена, при этом не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном из турецких государственных банков. Как ранее заявил РИА Новости посол России в Анкаре Алексей Ерхов, ситуация вокруг платежных переводов из России в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, "Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом, мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов", - сказал собеседник. На вопрос, когда ожидается решение этого вопроса, сотрудник банка заявил, что "это не известно". "Это решается не на нашем уровне", - отметил он. Как отметил источник в банке, российским гражданам в госбанках Турции не отказывают в открытии банковских счетов, достаточно следовать условиям для их получения.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, как сообщили пользователи, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат"."Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- отметил собеседник.После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соединенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240415/turtsiya-847397707.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, санкции против рф, банки