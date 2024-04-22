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В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой
В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой
Проблема, касающаяся платежных переводов из России в Турцию, к настоящему моменту пока полностью не решена, при этом не известны сроки ее решения, сообщил РИА... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T06:43+0300
2024-04-22T06:43+0300
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АНКАРА, 22 апр - ПРАЙМ. Проблема, касающаяся платежных переводов из России в Турцию, к настоящему моменту пока полностью не решена, при этом не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном из турецких государственных банков. Как ранее заявил РИА Новости посол России в Анкаре Алексей Ерхов, ситуация вокруг платежных переводов из России в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, "Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом, мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов", - сказал собеседник. На вопрос, когда ожидается решение этого вопроса, сотрудник банка заявил, что "это не известно". "Это решается не на нашем уровне", - отметил он. Как отметил источник в банке, российским гражданам в госбанках Турции не отказывают в открытии банковских счетов, достаточно следовать условиям для их получения.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, как сообщили пользователи, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат"."Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- отметил собеседник.После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соединенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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турция, россия, санкции против рф, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ, Банки
В Турции рассказали о ситуации с банковской проблемой
Источник РИА: сроки решения банковской проблемы между Турцией и РФ не известны
АНКАРА, 22 апр - ПРАЙМ. Проблема, касающаяся платежных переводов из России в Турцию, к настоящему моменту пока полностью не решена, при этом не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном из турецких государственных банков.
Как ранее заявил РИА Новости посол России в Анкаре Алексей Ерхов, ситуация вокруг платежных переводов из России в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество,
"Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом, мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов", - сказал собеседник.
Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию
На вопрос, когда ожидается решение этого вопроса, сотрудник банка заявил, что "это не известно".
"Это решается не на нашем уровне", - отметил он.
Как отметил источник в банке, российским гражданам в госбанках Турции не отказывают в открытии банковских счетов, достаточно следовать условиям для их получения.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, как сообщили пользователи, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
"Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- отметил собеседник.
После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соединенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.