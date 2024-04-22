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Американские СМИ усомнились в эффективности новой помощи США для Украины

Американские СМИ усомнились в эффективности новой помощи США для Украины - 22.04.2024, ПРАЙМ

Американские СМИ усомнились в эффективности новой помощи США для Украины

Новый пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей Соединенных Штатов, вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта, пишет агентство... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:24+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новый пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей Соединенных Штатов, вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта, пишет агентство Bloomberg.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе."Одобрение США помощи на более чем 60 миллиардов долларов бросает спасательный круг находящимся в тяжелом положении украинским войскам, впрочем, маловероятно, что это само по себе повернет ход событий в конфликте", - сказано в публикации.Согласно изданию, несмотря на то, что финансовая помощь даст украинским войскам передышку и позволит им сократить потери, Киеву по-прежнему потребуется дальнейшая помощь для продвижения вперед. Аналитики отмечают, что даже если помощь будет распределена быстро, она не начнет оказывать влияние на ситуацию на линии фронта еще несколько недель из-за логистических проблем.Россия ранее выразила протест против поставок оружия на Украину и назвала их препятствием для урегулирования конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, так как обучают военнослужащих на своих территориях.

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