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"Круговорот денег в своем кармане". В ГД резко высказались о помощи Киеву

"Круговорот денег в своем кармане". В ГД резко высказались о помощи Киеву - 22.04.2024, ПРАЙМ

"Круговорот денег в своем кармане". В ГД резко высказались о помощи Киеву

Очередной транш военной помощи Киеву на сумму почти 61 миллиард долларов является для США круговоротом денег в их собственном кармане, так как большая часть... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:42+0300

2024-04-22T09:42+0300

2024-04-22T09:58+0300

россия

сша

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военная помощь украине

коррупция на украине

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Очередной транш военной помощи Киеву на сумму почти 61 миллиард долларов является для США круговоротом денег в их собственном кармане, так как большая часть выделенных средств будет вложения в американский военно-промышленный комплекс, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин от фракции "Единая Россия". "Большая часть выделенных в этот раз средств пойдет американскому военно-промышленному комплексу для закупки оружия в арсенал США. Киеву выделят малую долю анонсированных денег для приобретения военной техники у Штатов. То есть, по сути для США это круговорот денег в собственном кармане", - сказал парламентарий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как заметил Говырин, военный бюджет Украины полностью разворован, так как за только за три месяца украинские чиновники и их пособники украли больше, чем смогли выпросить у главы Белого дома Джо Байдена. По словам депутата, в офисе Зеленского все снова пойдет "по плану": ВСУ будут воевать с помощью чужого оружия, взятого в кредит, а остальные деньги будут "поделены" между представителями украинской элиты.По его словам, военный бюджет Украины был полностью разворован, за три месяца украинские чиновники и аффилированные с ними лица украли больше, чем удалось выпросить у Байдена. "Дяденька, где Маск и где ты? Сегодня есть оружие и кредиты, а завтра вы же - украинские чиновники уже цепляетесь за шасси последнего американского борта, взлетающего из Киева. Кстати, немногие представители из США, как Илон Маск, открыто готовы признать, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал", - отметил депутат в качестве комментария к заявлениям советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который упрекнул американского бизнесмена Илона Маска в "отсутствии логики" в вопросе украинского конфликта. Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате. Тем не менее, в Верховной раде (украинском парламенте) остались недовольны выделенными средствами. По словам депутата Александра Дубинского, после одобрения американским конгрессом транша помощи Украине достанутся "крохи с барского стола".

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россия, сша, украина, военная помощь украине, коррупция на украине