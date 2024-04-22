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Бельгия предложила выделить допфинансирование на оружие для Украины - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Бельгия предложила выделить допфинансирование на оружие для Украины
Бельгия предложила выделить допфинансирование на оружие для Украины - 22.04.2024, ПРАЙМ
Бельгия предложила выделить допфинансирование на оружие для Украины
Бельгия готова увеличить финансирование военной помощи Украине, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:03+0300
2024-04-22T10:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Бельгия готова увеличить финансирование военной помощи Украине, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб."Необходимо ускорить поставки оружия. Бельгия участвует в чешской инициативе, мы уже выделили 200 миллионов евро на эту инициативу, у нас также имеется фонд в размере 1,7 миллиарда евро из налогообложения российских замороженных активов, и я буду выступать за выделение еще нескольких миллионов, поскольку также необходимо вкладываться в реконструкцию, в развитие, но в приоритете, конечно, обеспечение Украины системами ПВО", - отметила она.Бельгия ранее выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза. Россия в свою очередь выразила свое несогласие с такими поставками, считая, что они затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
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бельгия, украина, финансы, новости
Политика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, Новости
10:03 22.04.2024 (обновлено: 10:09 22.04.2024)
 
Бельгия предложила выделить допфинансирование на оружие для Украины

Лябиб: Бельгия готова выделить допфинансирование на оружие для Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Бельгия готова увеличить финансирование военной помощи Украине, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб.
"Необходимо ускорить поставки оружия. Бельгия участвует в чешской инициативе, мы уже выделили 200 миллионов евро на эту инициативу, у нас также имеется фонд в размере 1,7 миллиарда евро из налогообложения российских замороженных активов, и я буду выступать за выделение еще нескольких миллионов, поскольку также необходимо вкладываться в реконструкцию, в развитие, но в приоритете, конечно, обеспечение Украины системами ПВО", - отметила она.
Бельгия ранее выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза. Россия в свою очередь выразила свое несогласие с такими поставками, считая, что они затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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