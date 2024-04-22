https://1prime.ru/20240422/ukraina-847579720.html

На Украине сообщили об исчезновении подозреваемого в подрыве "Севпотоков"

На Украине сообщили об исчезновении подозреваемого в подрыве "Севпотоков" - 22.04.2024, ПРАЙМ

На Украине сообщили об исчезновении подозреваемого в подрыве "Севпотоков"

Украинский полковник в отставке Роман Червинский, на которого СМИ возложили ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2",... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:46+0300

2024-04-22T13:46+0300

2024-04-22T14:30+0300

украина

россия

северные потоки

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Украинский полковник в отставке Роман Червинский, на которого СМИ возложили ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", пропал, рассказали его адвокаты."Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Защитники Червинского заявили, что его похитили", - говорится в материале, который 22 апреля опубликовало издание "Зеркало недели".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРанее газеты Washington Post и Spiegel писали, что Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.В свою очередь, адвокат Червинского сообщил, что 19 апреля истек срок его содержания в следственном изоляторе (СИЗО). Впоследствии суд отказался рассматривать его дело и не уведомил дату следующего заседания, после чего их подзащитного снова отвезли в 14 СИЗО Кропивницкого.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках". Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.Однако шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.

https://1prime.ru/20240314/severnye-potoki-846321662.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, северные потоки