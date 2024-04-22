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В Финляндии ждут, что страны ЕС "наскребут на складах" военную помощь Киеву - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии ждут, что страны ЕС "наскребут на складах" военную помощь Киеву
В Финляндии ждут, что страны ЕС "наскребут на складах" военную помощь Киеву - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии ждут, что страны ЕС "наскребут на складах" военную помощь Киеву
Страны-участницы Евросоюза должны постараться "наскрести на складах" вооружения для поставок Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:23+0300
2024-04-22T14:23+0300
вооружения
финляндия
украина
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Страны-участницы Евросоюза должны постараться "наскрести на складах" вооружения для поставок Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.22 апреля состоится встреча министов стран ЕС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ждет от предстоящего заседания конкретных результатов. Отмечается, что на встрече министры могут затронуть такие темы, как поставки вооружения Киеву, новый пакет санкций против России, а также использование доходов от заблокированных активов."Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии", - сказала Валтонен.Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов по прибытии на Совет глав МИД ЕС.
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финляндия, украина, ес, помощь украине, сво
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ЕС, помощь Украине, СВО
14:23 22.04.2024
 
В Финляндии ждут, что страны ЕС "наскребут на складах" военную помощь Киеву

Глава МИД Финляндии надеется, что страны ЕС "наскребут на складах" военную помощь Украине

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Страны-участницы Евросоюза должны постараться "наскрести на складах" вооружения для поставок Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
22 апреля состоится встреча министов стран ЕС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ждет от предстоящего заседания конкретных результатов. Отмечается, что на встрече министры могут затронуть такие темы, как поставки вооружения Киеву, новый пакет санкций против России, а также использование доходов от заблокированных активов.
"Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии", - сказала Валтонен.
Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов по прибытии на Совет глав МИД ЕС.
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