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"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков - 22.04.2024, ПРАЙМ
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"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков
Haber7. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:54+0300
2024-04-22T17:54+0300
россия
украина
сша
всу
военная помощь украине
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение палаты представителей конгресса США о выделении Киеву военной помощи на сумму порядка 61 миллиарда долларов столкнулось с критикой читателей Haber7.В субботу 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДепутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.Так, один из комментаторов отметил, что станет "свидетелем того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для ее окружения". Другой участник дискуссии подчеркнул, что США хотят разжечь третью мировую войну в целях предотвращения своего заката. "Зеленский — марионетка и пешка Америки", — заявил другой читайтель.Еще один комментатор сравнил США с Османской империей и отметил, что Россия положет конец Штатам так же, как она в свое время сделала это с Османской империей."С Россией воюют США, а бомбы падают на Украину. Зеленский — просто пешка", — резюмировали под статьей.
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россия, украина, сша, всу, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ, военная помощь Украине
17:54 22.04.2024
 
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков

Читатели Haber7 раскритиковали решение США о помощи Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение палаты представителей конгресса США о выделении Киеву военной помощи на сумму порядка 61 миллиарда долларов столкнулось с критикой читателей Haber7.
В субботу 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
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Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.
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Так, один из комментаторов отметил, что станет "свидетелем того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для ее окружения".
Другой участник дискуссии подчеркнул, что США хотят разжечь третью мировую войну в целях предотвращения своего заката.
"Зеленский — марионетка и пешка Америки", — заявил другой читайтель.
Еще один комментатор сравнил США с Османской империей и отметил, что Россия положет конец Штатам так же, как она в свое время сделала это с Османской империей.
"С Россией воюют США, а бомбы падают на Украину. Зеленский — просто пешка", — резюмировали под статьей.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАВСУвоенная помощь Украине
 
 
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