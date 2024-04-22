https://1prime.ru/20240422/ukraina-847591729.html
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков
Haber7. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:54+0300
2024-04-22T17:54+0300
2024-04-22T17:54+0300
россия
украина
сша
всу
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение палаты представителей конгресса США о выделении Киеву военной помощи на сумму порядка 61 миллиарда долларов столкнулось с критикой читателей Haber7.В субботу 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДепутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.Так, один из комментаторов отметил, что станет "свидетелем того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для ее окружения". Другой участник дискуссии подчеркнул, что США хотят разжечь третью мировую войну в целях предотвращения своего заката. "Зеленский — марионетка и пешка Америки", — заявил другой читайтель.Еще один комментатор сравнил США с Османской империей и отметил, что Россия положет конец Штатам так же, как она в свое время сделала это с Османской империей."С Россией воюют США, а бомбы падают на Украину. Зеленский — просто пешка", — резюмировали под статьей.
https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-na-ukraine-847562482.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, всу, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ, военная помощь Украине
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков
Читатели Haber7 раскритиковали решение США о помощи Украине
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ.
Решение палаты представителей конгресса США о выделении Киеву военной помощи на сумму порядка 61 миллиарда долларов столкнулось с критикой читателей Haber7
.
В субботу 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.
"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Так, один из комментаторов отметил, что станет "свидетелем того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для ее окружения".
Другой участник дискуссии подчеркнул, что США хотят разжечь третью мировую войну в целях предотвращения своего заката.
"Зеленский — марионетка и пешка Америки", — заявил другой читайтель.
Еще один комментатор сравнил США с Османской империей и отметил, что Россия положет конец Штатам так же, как она в свое время сделала это с Османской империей.
"С Россией воюют США, а бомбы падают на Украину. Зеленский — просто пешка", — резюмировали под статьей.