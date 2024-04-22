https://1prime.ru/20240422/ukraina-847593046.html
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы - 22.04.2024, ПРАЙМ
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:23+0300
2024-04-22T18:23+0300
2024-04-22T18:44+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
мирные переговоры
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847078225_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4d45d0f4a74713b41986144ae1cb2013.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. <...> Констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков в эфире Первого канала.Он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847078225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95407dd40d6a892eac395890f6e4c77e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, мирные переговоры, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы
Песков: Путин подтвердил готовность РФ к мирному решению конфликта на Украине
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. <...> Констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.