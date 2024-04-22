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Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы - 22.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240422/ukraina-847593046.html
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы - 22.04.2024, ПРАЙМ
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:23+0300
2024-04-22T18:44+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
мирные переговоры
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. &lt;...&gt; Констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков в эфире Первого канала.Он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html
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россия, украина, владимир зеленский, мирные переговоры, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры, Владимир Путин, Дмитрий Песков
18:23 22.04.2024 (обновлено: 18:44 22.04.2024)
 
Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы

Песков: Путин подтвердил готовность РФ к мирному решению конфликта на Украине

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. <...> Констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
16:38
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскиймирные переговорыВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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