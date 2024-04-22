https://1prime.ru/20240422/ukraina-847593046.html

Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы

Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы - 22.04.2024, ПРАЙМ

Кремль подтвердил готовность России к мирному решению украинской проблемы

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T18:23+0300

2024-04-22T18:23+0300

2024-04-22T18:44+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

мирные переговоры

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. <...> Констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков в эфире Первого канала.Он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html

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россия, украина, владимир зеленский, мирные переговоры, владимир путин, дмитрий песков