https://1prime.ru/20240422/ukraina-847594737.html
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times - 22.04.2024, ПРАЙМ
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times
Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако типы вооружений не уточняются, сообщает газета Times. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T19:38+0300
2024-04-22T19:38+0300
2024-04-22T19:38+0300
вооружения
сша
вооружение
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако типы вооружений не уточняются, сообщает газета Times. Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе."Пентагон может обеспечить поставки оружия на Украину в считанные дни", — пишет издание. По информации издания Times, администрация Вашингтона не уточняет, какие именно вооружения будут отправлены. Газета отмечает, что из почти 61 миллиарда долларов, предусмотренных в законопроекте, около 23 миллиардов будут использованы для "пополнения арсеналов США", что позволит осуществлять дополнительные поставки на Украину. "14 миллиардов долларов (из 61 миллиарда по законопроекту — прим. ред.) пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает системы вооружения для украинских военных напрямую от американских подрядчиков", — подчеркивает издание. Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847591729.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооружение, украина
Вооружения, США, вооружение, УКРАИНА
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times
Times: Пентагон может отправить вооружения Украине "в считанные дни"
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ.
Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако типы вооружений не уточняются, сообщает газета Times
.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Пентагон может обеспечить поставки оружия на Украину в считанные дни", — пишет издание.
По информации издания Times, администрация Вашингтона не уточняет, какие именно вооружения будут отправлены. Газета отмечает, что из почти 61 миллиарда долларов, предусмотренных в законопроекте, около 23 миллиардов будут использованы для "пополнения арсеналов США", что позволит осуществлять дополнительные поставки на Украину.
"14 миллиардов долларов (из 61 миллиарда по законопроекту — прим. ред.) пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает системы вооружения для украинских военных напрямую от американских подрядчиков", — подчеркивает издание.
"Россия уничтожит базы". Решение США по Украине возмутило турков
Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.
Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.