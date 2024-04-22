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В конгрессе США не могут разобраться, сколько нужно снарядов для ВСУ

В конгрессе США не могут разобраться, сколько нужно снарядов для ВСУ - 22.04.2024, ПРАЙМ

В конгрессе США не могут разобраться, сколько нужно снарядов для ВСУ

В конгрессе США не могут разобраться, сколько украинским военным нужно боеприпасов и техники, сообщает издание Hill. | 22.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В конгрессе США не могут разобраться, сколько украинским военным нужно боеприпасов и техники, сообщает издание Hill. По информации газеты, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что на конфликт на Украине уходит больше техники, чем США могут произвести, при этом Киев не может мобилизовать достаточно количество человек."Мой аргумент заключается в том, что сторонники помощи Украине игнорируют базовые математические реалии", — написал американский политик на своей странице в соцсети. По словам анонимного сотрудника конгресса, Вэнс в своей записке переоценил количество артснарядов и комплексов Patriot, которое нужно Киеву. Сотрудник конгресса при этом сослался на засекреченные данные Пентагона, к которым однако у сенаторов есть доступ. Другой сотрудник конгресса в свою очередь отметил, что сторонникам помощи Украине следует опубликовать информацию, которая послужит аргументом против положений Вэнса, если такая имеется. Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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