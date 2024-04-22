https://1prime.ru/20240422/ukraina-847598102.html

МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных

МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных - 22.04.2024, ПРАЙМ

МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных

МИД Украины поручил приостановить все консульские действия в отношении военнообязанных граждан Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели". | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T23:03+0300

2024-04-22T23:03+0300

2024-04-22T23:03+0300

политика

украина

мобилизация

мид

консульство

военнообязанные

реестр военнообязанных

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. МИД Украины поручил приостановить все консульские действия в отношении военнообязанных граждан Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели". "МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении для военнообязанных граждан Украины с 18 до 60 лет. Запрет будет действовать с 23 апреля и до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации", — говорится в сообщении. Согласно документу, возможны только консульские действия по оформлению удостоверений личности на возвращение в Украину. Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847539709.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация, мид, консульство, военнообязанные, реестр военнообязанных