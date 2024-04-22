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МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных - 22.04.2024, ПРАЙМ
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МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных
МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных - 22.04.2024, ПРАЙМ
МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных
МИД Украины поручил приостановить все консульские действия в отношении военнообязанных граждан Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели". | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T23:03+0300
2024-04-22T23:03+0300
политика
украина
мобилизация
мид
консульство
военнообязанные
реестр военнообязанных
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. МИД Украины поручил приостановить все консульские действия в отношении военнообязанных граждан Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели". "МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении для военнообязанных граждан Украины с 18 до 60 лет. Запрет будет действовать с 23 апреля и до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации", — говорится в сообщении. Согласно документу, возможны только консульские действия по оформлению удостоверений личности на возвращение в Украину. Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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украина, мобилизация, мид, консульство, военнообязанные, реестр военнообязанных
Политика, УКРАИНА, мобилизация, МИД, консульство, военнообязанные, реестр военнообязанных
23:03 22.04.2024
 
МИД Украины поручило приостановить консульские действия для военнообязанных

МИД Украины поручило приостановить все консульские действия для военнообязанных

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. МИД Украины поручил приостановить все консульские действия в отношении военнообязанных граждан Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели".
"МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении для военнообязанных граждан Украины с 18 до 60 лет. Запрет будет действовать с 23 апреля и до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации", — говорится в сообщении.
Согласно документу, возможны только консульские действия по оформлению удостоверений личности на возвращение в Украину.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
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11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
 
ПолитикаУКРАИНАмобилизацияМИДконсульствовоеннообязанныереестр военнообязанных
 
 
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