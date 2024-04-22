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В Сочи открылась необычная вакансия для новоселья

В Сочи открылась необычная вакансия для новоселья - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Сочи открылась необычная вакансия для новоселья

Застройщик в Сочи разместил вакансию для кота, которой должен помочь владельцам домов соблюсти все традиции на новоселье, сообщил РИА Новости представитель... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T22:01+0300

2024-04-22T22:01+0300

2024-04-22T22:01+0300

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СОЧИ, 22 апр — ПРАЙМ. Застройщик в Сочи разместил вакансию для кота, которой должен помочь владельцам домов соблюсти все традиции на новоселье, сообщил РИА Новости представитель компании Игорь Гельвер. На одной из популярных интернет-площадок объявлений строительная компания разместила вакансию в Сочи "кот на новоселье" с зарплатой 50 тысяч рублей. За эту оплату соискателю с опытом от 1 года условиях работы обозначен вахтовый график работы по трудовому договору, выплаты два раза в месяц. "Это объявление не шутка. Мы собираем портфолио кандидатов, которых будем предлагать владельцам новых домов для соблюдения традиций. Не все наши заказчики имеют котов, но хотят на счастье запустить животное в дом первым. Они смогут выбрать котика или кошку по фото и описанию характера", — пояснил РИА Новости Гельвер. Как уточнил представитель компании, от соискателей требуется фото, кличка и рассказ о характере и повадках животного.По его словам, до этого времени компания обходилась котами заказчиков или сотрудников, но в связи с увеличением масштабов строительства домов в регионе возникла необходимость в привлечении "наемных работников". В объявлении указаны обязанности четырехлапого работника: "торжественно входить в новый дом перед заселением; соблюдать все кошачьи ритуалы (умывание мордочки лапой, мурчание, ночной тыгыдык); весеннее мяуканье (в период с 01.03 по 31.05 включительно); ловить мышей на участке; поддержание дружественных отношений с соседскими котами и собаками". К соискателю должности предъявляются требования: безусловная любовь к хозяевам; хвост трубой — обязательно; способность принимать вальяжные позы; знание кошачьих примет в народном фольклоре; бережно относиться к ремонту и мебели.

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россия, рынок труда, кот, вакансии, сочи