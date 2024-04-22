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В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине

В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине

До тех пор, пока Украина не даст гарантий, что венгерские предприятия не окажутся снова в списке "международных спонсоров войны", Венгрия не поддержит... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:54+0300

2024-04-22T15:54+0300

2024-04-22T16:31+0300

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БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. До тех пор, пока Украина не даст гарантий, что венгерские предприятия не окажутся снова в списке "международных спонсоров войны", Венгрия не поддержит инициативу выделения странам Евросоюза двух миллиардов евро из Европейского фонда за снабжения Киева вооружением. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Позиция Венгрии неизменна. Пока мы не получим гарантий, что Украина не прекратит "охоту на ведьм" против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение", - заявил министр венгерским журналистам после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге. Его выступление транслировал телеканал М1.Сийярто напомнил, что ранее Украина беспочвенно внесла в список "международных спонсоров войны" венгерский банк ОТР, а теперь создает проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter на фоне того, что эти фирмы не ушли с российского рынка.Ранее в марте правительство Украины на фоне обращений от стран-партнеров приняло решение отказаться от списка "спонсоров войны". По данным, опубликованным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в перечень попали компании из Ирландии, Германии, Грузии, Швейцарии, Великобритании и других государств.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847581053.html

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россия, венгрия, европа, украина, петер сийярто