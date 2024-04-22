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Легальный рынок вейпов в России увеличился после введения маркировки
Легальный рынок вейпов в России увеличился после введения маркировки - 22.04.2024, ПРАЙМ
Легальный рынок вейпов в России увеличился после введения маркировки
Легальный рынок вейпов в России в четвертом квартале 2023 года увеличился втрое относительно третьего квартала того же года на фоне введения маркировки, заявил... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:48+0300
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ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Легальный рынок вейпов в России в четвертом квартале 2023 года увеличился втрое относительно третьего квартала того же года на фоне введения маркировки, заявил депутат Госдумы Артём Кирьянов. По его словам, маркировка сегодня – это инструмент, который сегодня серьезно обелил существующий рынок. Кроме того, люди стали сами честно признаваться, что торгуют данной продукцией. "По данным системы "Честный знак", в четвертом квартале 2023 года объем предложений никотинсодержащей продукции увеличился на 220,4% по сравнению с третьим кварталом того же года. Отечественное производство в последнем квартале 2023 года выросло на 16,9% относительно предыдущего квартала, в то время как объем импорта за аналогичный период увеличился на 214,5%", - добавил Кирьянов. Заключительным этапом введения маркировки на табачном рынке стало 1 декабря – с этой даты в России не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет. Маркировка рынка табака началась в 2019 году.
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россия, новости
Легальный рынок вейпов в России увеличился после введения маркировки
Легальный рынок вейпов в России увеличился втрое после введения маркировки
ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Легальный рынок вейпов в России в четвертом квартале 2023 года увеличился втрое относительно третьего квартала того же года на фоне введения маркировки, заявил депутат Госдумы Артём Кирьянов.
По его словам, маркировка сегодня – это инструмент, который сегодня серьезно обелил существующий рынок. Кроме того, люди стали сами честно признаваться, что торгуют данной продукцией.
"По данным системы "Честный знак", в четвертом квартале 2023 года объем предложений никотинсодержащей продукции увеличился на 220,4% по сравнению с третьим кварталом того же года. Отечественное производство в последнем квартале 2023 года выросло на 16,9% относительно предыдущего квартала, в то время как объем импорта за аналогичный период увеличился на 214,5%", - добавил Кирьянов.
Заключительным этапом введения маркировки на табачном рынке стало 1 декабря – с этой даты в России не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет. Маркировка рынка табака началась в 2019 году.
В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах