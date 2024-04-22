https://1prime.ru/20240422/vino-847592616.html

С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина

С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина - 22.04.2024, ПРАЙМ

С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T18:17+0300

2024-04-22T18:17+0300

2024-04-22T18:45+0300

экономика

россия

акциз

игристое вино

налоговый вычет

https://cdnn.1prime.ru/img/83920/00/839200060_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7013c61c5b0c9f2b40d6a467a8d41004.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом с 1 мая 2024 года ставки акциза на "игристые вина, включая российское шампанское", снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год — 129 рублей. А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля. При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20240420/poshlina-847548683.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акциз, игристое вино, налоговый вычет