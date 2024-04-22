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С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина
С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина - 22.04.2024, ПРАЙМ
С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:17+0300
2024-04-22T18:17+0300
2024-04-22T18:45+0300
экономика
россия
акциз
игристое вино
налоговый вычет
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом с 1 мая 2024 года ставки акциза на "игристые вина, включая российское шампанское", снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год — 129 рублей. А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля. При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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россия, акциз, игристое вино, налоговый вычет
Экономика, РОССИЯ, акциз, игристое вино, налоговый вычет
С 1 мая снизят акцизы на отечественные игристые вина
Путин подписал закон о снижении с 1 мая акцизов на российские игристые вина
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом с 1 мая 2024 года ставки акциза на "игристые вина, включая российское шампанское", снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год — 129 рублей.
А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля.
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При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу.
Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром.
Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.