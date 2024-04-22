https://1prime.ru/20240422/vtb-847569054.html
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП - 22.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП
ВТБ с 23 апреля отменит комиссию для клиентов за переводы по реквизитам и через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами на сумму до 30... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:02+0300
2024-04-22T11:02+0300
2024-04-22T11:02+0300
экономика
россия
втб
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ВТБ с 23 апреля отменит комиссию для клиентов за переводы по реквизитам и через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, заявил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков. По закону, принятому в прошлом году, финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственными счетами до 30 миллионов в месяц. "Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 миллионов рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии", - сказал Горшков. Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тысяч рублей, свыше этой суммы комиссия - 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3 тысячи рублей, пояснили в банке.
https://1prime.ru/20240417/investitsii-847458744.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Новости
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП
ВТБ c 23 апреля отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ВТБ с 23 апреля отменит комиссию для клиентов за переводы по реквизитам и через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, заявил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков.
По закону, принятому в прошлом году, финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственными счетами до 30 миллионов в месяц.
"Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 миллионов рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии", - сказал Горшков.
Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тысяч рублей, свыше этой суммы комиссия - 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3 тысячи рублей, пояснили в банке.
ВТБ: россияне готовы доверять цифровым советникам по инвестициям