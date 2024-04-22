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ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП - 22.04.2024, ПРАЙМ
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ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП - 22.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП
ВТБ с 23 апреля отменит комиссию для клиентов за переводы по реквизитам и через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами на сумму до 30... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:02+0300
2024-04-22T11:02+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ВТБ с 23 апреля отменит комиссию для клиентов за переводы по реквизитам и через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, заявил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков. По закону, принятому в прошлом году, финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственными счетами до 30 миллионов в месяц. "Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 миллионов рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии", - сказал Горшков. Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тысяч рублей, свыше этой суммы комиссия - 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3 тысячи рублей, пояснили в банке.
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россия, втб, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Новости
11:02 22.04.2024
 
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП

ВТБ c 23 апреля отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ВТБ с 23 апреля отменит комиссию для клиентов за переводы по реквизитам и через Систему быстрых платежей (СБП) между собственными счетами на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, заявил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков.
По закону, принятому в прошлом году, финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственными счетами до 30 миллионов в месяц.
"Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 миллионов рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии", - сказал Горшков.
Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тысяч рублей, свыше этой суммы комиссия - 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3 тысячи рублей, пояснили в банке.
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