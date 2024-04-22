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ВТБ ждет удвоения выдачи ипотеки в России
ВТБ ждет удвоения выдачи ипотеки в России - 22.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ ждет удвоения выдачи ипотеки в России
По прогнозам ВТБ, россияне во втором квартале возьмут ипотечных кредитов почти на 2 триллиона рублей, что вдвое превысит показатель первого квартала, всплеск... | 22.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. По прогнозам ВТБ, россияне во втором квартале возьмут ипотечных кредитов почти на 2 триллиона рублей, что вдвое превысит показатель первого квартала, всплеск будет связан с ожидающимся завершением массовой программы льготной ипотеки под 8%, сообщил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков. "По прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 триллиона рублей - вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году. Ожидаемый всплеск спроса россиян на ипотеку во втором квартале будет связан с завершением основной программы господдержки со ставкой 8%", - сказал он. Максимальная активность заемщиков, по его словам, будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 триллионов рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Но уже со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет "охлаждаться", добавил Горшков. По данным ЦБ, после ужесточения в конце 2023 года условий массовой льготной ипотеки под 8% самой популярной программой остается семейная ипотека под 6%, выдачи по которой увеличились в марте на 50% (до 169 миллиардов с 113 миллиардов рублей в феврале). Ипотека под 8% в марте выросла на 37%, до 95 миллиардов с 69 миллиардов рублей.
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Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Новости, ипотека
ВТБ ждет удвоения выдачи ипотеки в России
ВТБ ждет увеличение выдачи ипотеки в России до двух трлн рублей во II квартале
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. По прогнозам ВТБ, россияне во втором квартале возьмут ипотечных кредитов почти на 2 триллиона рублей, что вдвое превысит показатель первого квартала, всплеск будет связан с ожидающимся завершением массовой программы льготной ипотеки под 8%, сообщил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков.
"По прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 триллиона рублей - вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году. Ожидаемый всплеск спроса россиян на ипотеку во втором квартале будет связан с завершением основной программы господдержки со ставкой 8%", - сказал он.
Максимальная активность заемщиков, по его словам, будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 триллионов рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Но уже со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет "охлаждаться", добавил Горшков.
По данным ЦБ, после ужесточения в конце 2023 года условий массовой льготной ипотеки под 8% самой популярной программой остается семейная ипотека под 6%, выдачи по которой увеличились в марте на 50% (до 169 миллиардов с 113 миллиардов рублей в феврале).
Ипотека под 8% в марте выросла на 37%, до 95 миллиардов с 69 миллиардов рублей.
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