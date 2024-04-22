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Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов - 22.04.2024, ПРАЙМ
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов
Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек, говорится в сообщении... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:09+0300
2024-04-22T11:09+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек", - сказано в сообщении. Отмечается, что среди ключевых факторов такого роста – перезапуск зарплатных пакетов для клиентов банка, рост ставок по сберегательным продуктам, развитие онлайн-банка, расширение розничной сети отделений и усиление курьерской доставки. "По итогам первого квартала более 430 тысяч россиян впервые выбрали ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера", - также отметили в пресс-службе.
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россия, втб, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Новости
11:09 22.04.2024
 
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов

ВТБ по итогам апреля увеличит число активных розничных клиентов до 20 млн человек

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек", - сказано в сообщении.
Отмечается, что среди ключевых факторов такого роста – перезапуск зарплатных пакетов для клиентов банка, рост ставок по сберегательным продуктам, развитие онлайн-банка, расширение розничной сети отделений и усиление курьерской доставки.
"По итогам первого квартала более 430 тысяч россиян впервые выбрали ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера", - также отметили в пресс-службе.
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