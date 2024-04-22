https://1prime.ru/20240422/vtb-847569537.html
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов - 22.04.2024, ПРАЙМ
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов
Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек, говорится в сообщении... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:09+0300
2024-04-22T11:09+0300
2024-04-22T11:09+0300
экономика
россия
втб
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/88/830568807_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_7e904fb39f44c783610be34fe7f6232c.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек", - сказано в сообщении. Отмечается, что среди ключевых факторов такого роста – перезапуск зарплатных пакетов для клиентов банка, рост ставок по сберегательным продуктам, развитие онлайн-банка, расширение розничной сети отделений и усиление курьерской доставки. "По итогам первого квартала более 430 тысяч россиян впервые выбрали ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера", - также отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20240422/vtb-847569054.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/88/830568807_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_2bc48cc087be0af3a64457c7a7d2b66d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Новости
Число активных розничных клиентов ВТБ превысит 20 миллионов
ВТБ по итогам апреля увеличит число активных розничных клиентов до 20 млн человек
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек", - сказано в сообщении.
Отмечается, что среди ключевых факторов такого роста – перезапуск зарплатных пакетов для клиентов банка, рост ставок по сберегательным продуктам, развитие онлайн-банка, расширение розничной сети отделений и усиление курьерской доставки.
"По итогам первого квартала более 430 тысяч россиян впервые выбрали ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера", - также отметили в пресс-службе.
ВТБ отменит комиссию за переводы между своими счетами по СБП