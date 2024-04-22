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Захарова назвала провокацией заявление Польши о размещении ядерного оружия

Захарова назвала провокацией заявление Польши о размещении ядерного оружия - 22.04.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала провокацией заявление Польши о размещении ядерного оружия

В случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты сразу станут законными целями в ситуации прямого военного... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:52+0300

2024-04-22T14:52+0300

2024-04-22T15:00+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты сразу станут законными целями в ситуации прямого военного столкновения с НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Свои амбиции в плане того, как бы покрепче "прильнуть" к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику", - заявила дипломат.Захарова подчеркнула, что Польша уже является членом НАТО и активно участвует в "совместных ядерных миссиях" блока, что вызывает тревогу в России. Она заявила, что это обстоятельство учитывается в военном планировании и принятии мер по укреплению безопасности России и Белоруссии.Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.На примере холодной войны польский президент также объяснил, что сдерживание осуществляется благодаря наличию ракетных систем у обеих сторон, что не позволяло им нападать друг на друга. Дуда подчеркнул, что Польша обладает современным вооружением и способна отразить любую атаку с большими потерями для нападавшей стороны.

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россия, мид, мария захарова, новости, ядерное оружие, польша