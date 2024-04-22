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"Никакая победа Киеву не светит". В США согласились с Захаровой
"Никакая победа Киеву не светит". В США согласились с Захаровой - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Никакая победа Киеву не светит". В США согласились с Захаровой
Читатели американского издания New York Post согласились с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой, что Украина станет для Америки... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:28+0300
2024-04-22T15:28+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Читатели американского издания New York Post согласились с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой, что Украина станет для Америки "унизительным фиаско" калибра Вьетнама.По словам дипломата, глубокое погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧитатели издания отметили, что Байден не хочет выигрывать войну, а хочет ее продолжения во имя получения выгоды, а Украина превратилась в машину по отмыванию денег для политиков разных партий."Пользуясь случаем, скажу: Украина уже проиграла, у нее нет шансов вернуть утраченную территорию, и еще тысячи украинских солдат погибнут", - написал один из комментаторов.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил благодарность Палате представителей США за принятие важного законопроекта о помощи Украине. Он отметил, что данное решение предотвратит эскалацию конфликта и спасет множество жизней, также укрепив связи между двумя странами, говорится в статье."Американские власти так рьяно поддерживают Украину, потому что набивают карманы отправленными миллиардами, которые затем возвращаются обратно", - заключил один из читателей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, США, Мария Захарова, Новости
"Никакая победа Киеву не светит". В США согласились с Захаровой
New York Post: Украина станет для Америки следующим Вьетнамом
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Читатели американского издания New York Post согласились
с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой, что Украина станет для Америки "унизительным фиаско" калибра Вьетнама.
По словам дипломата, глубокое погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане.
Читатели издания отметили, что Байден не хочет выигрывать войну, а хочет ее продолжения во имя получения выгоды, а Украина превратилась в машину по отмыванию денег для политиков разных партий.
"Пользуясь случаем, скажу: Украина уже проиграла, у нее нет шансов вернуть утраченную территорию, и еще тысячи украинских солдат погибнут", - написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил благодарность Палате представителей США за принятие важного законопроекта о помощи Украине. Он отметил, что данное решение предотвратит эскалацию конфликта и спасет множество жизней, также укрепив связи между двумя странами, говорится в статье.
"Американские власти так рьяно поддерживают Украину, потому что набивают карманы отправленными миллиардами, которые затем возвращаются обратно", - заключил один из читателей.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Захарова рассказала, зачем США было нужно обсуждение "формулы Зеленского"