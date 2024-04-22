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В России отменили ряд пошлин для наследников погибших военных
В России отменили ряд пошлин для наследников погибших военных - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России отменили ряд пошлин для наследников погибших военных
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий ряд госпошлин для наследников погибших военных и мирных жителей, погибших из-за обстрелов или... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:03+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий ряд госпошлин для наследников погибших военных и мирных жителей, погибших из-за обстрелов или терактов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ освобождает от государственной пошлины за регистрацию недвижимости наследников военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, погибших во время службы, либо умерших до истечения года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания. Кроме того, закон вводит аналогичную льготу при регистрации имущества лиц, погибших (умерших) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и разрушений со стороны вооруженных формирований Украины, а также террористических актов. Наследники такого имущества также освобождены от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве наследования. Закон также освободит от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость членов семей погибших участников СВО.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Граждане Российской Федерации при оформлении наследства оплачивают услуги нотариуса и регистрацию права собственности на недвижимость в органах Росреестра. За выдачу нотариального свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя госпошлина составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. Для других наследников госпошлина составляет 0,6% от стоимости имущества, но не более миллиона рублей.Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет две тысячи рублей.
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россия, владимир путин, закон, наследство, военные
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, наследство, военные
В России отменили ряд пошлин для наследников погибших военных
Путин подписал закон, отменяющий ряд пошлин для наследников погибших военных
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий ряд госпошлин для наследников погибших военных и мирных жителей, погибших из-за обстрелов или терактов.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ освобождает от государственной пошлины за регистрацию недвижимости наследников военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, погибших во время службы, либо умерших до истечения года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания.
Кроме того, закон вводит аналогичную льготу при регистрации имущества лиц, погибших (умерших) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и разрушений со стороны вооруженных формирований Украины, а также террористических актов. Наследники такого имущества также освобождены от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве наследования.
Закон также освободит от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость членов семей погибших участников СВО.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Граждане Российской Федерации при оформлении наследства оплачивают услуги нотариуса и регистрацию права собственности на недвижимость в органах Росреестра.
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За выдачу нотариального свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя госпошлина составляет 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. Для других наследников госпошлина составляет 0,6% от стоимости имущества, но не более миллиона рублей.
Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет две тысячи рублей.