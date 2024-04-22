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Россиянам назвали размер справедливой зарплаты - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали размер справедливой зарплаты
Россиянам назвали размер справедливой зарплаты - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали размер справедливой зарплаты
Справедливая и минимальная средняя заработная плата в России в 2024 году должна составлять 150-200 тысяч рублей, заявил "Газете.Ru" экономист, директор по... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:13+0300
2024-04-22T17:13+0300
экономика
россия
зарплата
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Справедливая и минимальная средняя заработная плата в России в 2024 году должна составлять 150-200 тысяч рублей, заявил "Газете.Ru" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода."Ориентир для справедливой и минимальной средней заработной платы по стране в 2024 году — сумма от 150 тыс. до 200 тыс. рублей", - сказал он.При этом, подчеркнул Лобода, российский рынок труда стал непривлекательным для специалистов с высоким уровнем человеческого капитала на фоне слабого курса рубля и отсутствия прогрессивного роста доходов населения. По словам эксперта, динамика зарплат в России в течение около десяти лет значительно отстает от покупательной способности национальной валюты. А итоговая просадка по заработным платам и реальным доходам составила около 50 процентов.Лобода добавил, что проблему усугубил также разрыв между москвой и регионами. На этом фоне экономист посоветовал стремиться к выравниванию зарплат за одну и ту же работу.
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россия, зарплата
Экономика, РОССИЯ, зарплата
17:13 22.04.2024
 
Россиянам назвали размер справедливой зарплаты

Экономист Лобода назвал справедливой зарплатой для россиян сумму от 150 тысяч рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Справедливая и минимальная средняя заработная плата в России в 2024 году должна составлять 150-200 тысяч рублей, заявил "Газете.Ru" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
"Ориентир для справедливой и минимальной средней заработной платы по стране в 2024 году — сумма от 150 тыс. до 200 тыс. рублей", - сказал он.
При этом, подчеркнул Лобода, российский рынок труда стал непривлекательным для специалистов с высоким уровнем человеческого капитала на фоне слабого курса рубля и отсутствия прогрессивного роста доходов населения. По словам эксперта, динамика зарплат в России в течение около десяти лет значительно отстает от покупательной способности национальной валюты. А итоговая просадка по заработным платам и реальным доходам составила около 50 процентов.
Лобода добавил, что проблему усугубил также разрыв между москвой и регионами. На этом фоне экономист посоветовал стремиться к выравниванию зарплат за одну и ту же работу.
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