https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847584258.html

Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России

Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России - 22.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России

Ситуация в мире сегодня играет на руку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:25+0300

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политика

владимир зеленский

политика

запад

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ситуация в мире сегодня играет на руку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский "То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире — прим. ред.) действительно играет на пользу России", — заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа. Он также отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян. Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны опасаются России и возможной войны с ней, и по этой причине не хотят направлять на Украину своих военных.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Ранее Asia Times писало, что Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю. Как отмечается в статье, его недовольство показательно на фоне мрачной ситуации на фронте для Украины, так как те надежды, что возлагались на прошлогоднее контрнаступление, потерпели фиаско.

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запад

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владимир зеленский, политика, запад, россия, украина