Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847584258.html
Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России
Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России - 22.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России
Ситуация в мире сегодня играет на руку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:25+0300
2024-04-22T15:25+0300
политика
владимир зеленский
политика
запад
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ситуация в мире сегодня играет на руку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский "То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире — прим. ред.) действительно играет на пользу России", — заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа. Он также отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян. Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны опасаются России и возможной войны с ней, и по этой причине не хотят направлять на Украину своих военных.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Ранее Asia Times писало, что Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю. Как отмечается в статье, его недовольство показательно на фоне мрачной ситуации на фронте для Украины, так как те надежды, что возлагались на прошлогоднее контрнаступление, потерпели фиаско.
https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847583999.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_35:0:2703:2001_1920x0_80_0_0_9c218c5a30560f588506a6a4eafeeb12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, политика, запад, россия, украина
Политика, Владимир Зеленский, политика, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
15:25 22.04.2024
 
Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России

Зеленский: сложившаяся ситуация играет на пользу России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ситуация в мире сегодня играет на руку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский
"То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире — прим. ред.) действительно играет на пользу России", — заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа.
Он также отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны опасаются России и возможной войны с ней, и по этой причине не хотят направлять на Украину своих военных.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
15:16
Ранее Asia Times писало, что Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю. Как отмечается в статье, его недовольство показательно на фоне мрачной ситуации на фронте для Украины, так как те надежды, что возлагались на прошлогоднее контрнаступление, потерпели фиаско.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийполитикаЗАПАДРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала