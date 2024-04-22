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Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией - 22.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сообщил в интервью... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:38+0300
2024-04-22T16:45+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу."Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", - сказал украинский лидер.Он также отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.В Швейцарии в июне состоится мирная конференция по Украине, однако Россия не примет в ней участие. Пресс-секретарь российского посольства в Берне сообщил, что Москва не получила приглашения.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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украина, россия, владимир зеленский, новости
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Новости
16:38 22.04.2024 (обновлено: 16:45 22.04.2024)
 
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией

Зеленский вновь допустил возможность начала обсуждения с Россией урегулирования конфликта

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", - сказал украинский лидер.
Он также отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.
В Швейцарии в июне состоится мирная конференция по Украине, однако Россия не примет в ней участие. Пресс-секретарь российского посольства в Берне сообщил, что Москва не получила приглашения.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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