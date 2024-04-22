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Драка за еду: российская “зерновая дипломатия” меняет глобальные рынки

Драка за еду: российская “зерновая дипломатия” меняет глобальные рынки - 22.04.2024, ПРАЙМ

Драка за еду: российская “зерновая дипломатия” меняет глобальные рынки

"Зерновая дипломатия" президента России Владимира Путина — по-прежнему серьезная головная боль для Евросоюза, поскольку она меняет динамику мировой торговли и... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T10:09+0300

2024-04-22T10:09+0300

2024-04-22T10:47+0300

экономика

зерно

россия

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. "Зерновая дипломатия" президента России Владимира Путина — по-прежнему серьезная головная боль для Евросоюза, поскольку она меняет динамику мировой торговли и преобразует рынки в пользу Москвы, пишет гонконгское издание Asia Times.Автор называет примечательным предложение Еврокомиссии повысить пошлины на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы снизить импорт ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМировые цены на зерно взлетели после ввода российских войск на Украину, но снизились после заключения Черноморской сделки в 2022 году. Сделка сняла блокаду ВМФ России и позволила Украине экспортировать зерно из черноморских портов. Она продлевалась дважды и прошлом году была приостановлена. С тех пор Киев возобновил экспорт зерна, а экспорт российской пшеницы достиг рекордного уровня. Поставки удобрений также восстановились.Россия в марте на фоне экспорта энергоносителей и зерна зафиксировала профицит текущего счета в размере 13,4 миллиарда долларов, что является вторым по величине с марта 2007 года.В то же время страны Евросоюза из-за недовольства фермеров согласились ввести новые ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. Продовольствие составляет 60% всего экспорта Украины и обеспечивает Киеву более 40% экспортных доходов. Как отмечается, новые импортные ограничения ЕС повлияют на экономику Украины и помешают ей продолжать боевые действия против России.Сейчас Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и ее влияние на мировые рынки сельскохозяйственной продукции усиливается, подчеркивается в публикации.Ранее Путин поддержал создание зерновой биржи БРИКС, чтобы упрочить конкуренцию с западной системой ценообразования на зерно. Биржа может бросить вызов доллару как главной мировой торговой валюте. Ее идея заключается в сплочении ключевых покупателей и экспортеров. В сочетании с коллективной мощью развивающегося экономического блока она усугубит конкуренцию за альтернативные рынки сбыта Данный институт укрепит геоэкономическое влияние Москвы и дипломатические рычаги влияния на страны-участницы, указывает автор.Влияние путинской "зерновой дипломатии" уже проявилось в Африке, где Россия отправляет бесплатное зерно странам континента, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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зерно, россия