Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240422/zoloto-847593813.html
В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото
В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:44+0300
2024-04-22T18:44+0300
экономика
россия
ндпи
золото
владимир путин
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/65/842086521_0:238:3037:1946_1920x0_80_0_0_4cdb93b9b0cc4e55f681d4ad846565e7.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Первоначальная редакция документа содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о ведении с 1 июня по 31 декабря текущего года повышающего коэффициента к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм. По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. По словам первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, эта сумма практически равна вывозной таможенной пошлине на золото, которую планировалось собрать в 2024 году. Таким образом, это позволит компенсировать потери федерального бюджета по экспортным пошлинам на золото. Сазанов отмечал, что после обнуления НДС при продаже банками золота физлицам и введения экспортных пошлин на золото его продажи на внутреннем рынке выросли, а экспорт "обнулился в прямом смысле этого слова". По словам Сазанова, Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://1prime.ru/20240422/dragmetally-847571226.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/65/842086521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa56fa5498d8f51a62c7e4abcb928056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ндпи, золото, владимир путин, закон
Экономика, РОССИЯ, НДПИ, золото, Владимир Путин, закон
18:44 22.04.2024
 
В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото

В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото в 78 тысяч рублей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция документа содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о ведении с 1 июня по 31 декабря текущего года повышающего коэффициента к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм.
По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. По словам первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, эта сумма практически равна вывозной таможенной пошлине на золото, которую планировалось собрать в 2024 году. Таким образом, это позволит компенсировать потери федерального бюджета по экспортным пошлинам на золото.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Золото снижается в цене на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке
11:23
Сазанов отмечал, что после обнуления НДС при продаже банками золота физлицам и введения экспортных пошлин на золото его продажи на внутреннем рынке выросли, а экспорт "обнулился в прямом смысле этого слова".
По словам Сазанова, Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
 
ЭкономикаРОССИЯНДПИзолотоВладимир Путинзакон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала