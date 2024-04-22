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В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото

В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото - 22.04.2024, ПРАЙМ

В России ввели повышающий коэффициент к НДПИ на золото

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T18:44+0300

2024-04-22T18:44+0300

2024-04-22T18:44+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Первоначальная редакция документа содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о ведении с 1 июня по 31 декабря текущего года повышающего коэффициента к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм. По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. По словам первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, эта сумма практически равна вывозной таможенной пошлине на золото, которую планировалось собрать в 2024 году. Таким образом, это позволит компенсировать потери федерального бюджета по экспортным пошлинам на золото. Сазанов отмечал, что после обнуления НДС при продаже банками золота физлицам и введения экспортных пошлин на золото его продажи на внутреннем рынке выросли, а экспорт "обнулился в прямом смысле этого слова". По словам Сазанова, Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

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россия, ндпи, золото, владимир путин, закон